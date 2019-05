Jsem zbitý z NHL, ale hrát v Bratislavě láká, říká Faksa. Má pomoct s buly

Jak to?

Protože jsem zbitý z NHL. V téhle sezoně jsem odehrál skoro 100 zápasů, což je velká porce. Hlavně v play off je to fyzicky náročné. Hraje se obden a hodně do těla, k tomu letecké přesuny... Mám za sebou dvě kola a musím říct, že mě dobila víc než celá základní část. Teď mám pár dnů na to si odpočinout. Vyšlo to dobře, že i nároďák má dva dny volna. Ve čtvrtek proti Lotyšsku do toho vlítnu.

Osobně jste sledoval zápas proti Rusku. Jaké máte dojmy?

Atmosféra na stadionu byla perfektní. Po příletu jsem ještě trochu pospával, ale atmosféra mě probrala. Na to jsem se těšil. Hrát mistrovství v Bratislavě je skoro stejné jako v Praze. I tohle bylo lákadlo, jsem rád, že tu jsem.

Viděl jste i předchozí dva duely českého týmu?

Byl jsem až překvapený, jak dobře kluci hráli. Hlavně proti týmu Švédsku, vlítli do toho, gólman je podržel, byla radost se na to koukat. S Rusy jsem první třetinu neviděl, protože jsem ještě zašel do posilovny s Pavlem Francouzem. Rusové ukázali kvalitu, ale určitě jim můžeme konkurovat.

Už víte, kde budete v sestavě hrát?

Zatím jsme se s panem Říhou jenom pozdravili. S trenérem Reichlem jsme byli na ledě, jinak jsme o zápasu ještě vůbec nemluvili.

Čemu jste se na ledě věnovali?

To byl spíš trénink pro Francíka, takový gólmanský, zastříleli jsme si. Alby nás tam vzal na bruslení, abychom zapracovali na kondičce. Těším se na středeční týmový trénink, protože je úplně o něčem jiném.

Jaké bylo přivítání v týmu?

Hodně kluků znám z NHL, což je super. Hezky jsme se tady sešli. Tým je velmi silný, ukázal to v prvních zápasech, v pondělí jsme měli týmovou večeři. Pokecal jsem s klukama a zeptal se, co a jak. Ve čtvrtek do toho vlítnu a už budu ready.

Takže zraněné rameno je už v pořádku?

Není to ještě stoprocentní, ale ve čtvrtek na zápas už bude. Chtěl jsem přijet dřív, ale manažer Dallasu mi to zatrhnul. Jsem rád, že tady nakonec můžu být.

Jak jste spokojený se sezonou v NHL?

Po osobní stránce docela jo. Hodně jsem hrál, přišel nový trenér, takže jsem se musel ukázat. Dával mi dost prostoru, hrával jsem i přesilovky, což loni neplatilo. A dařilo se nám i po týmové stránce, protože jsme se po třech letech dostali do play off. Už na nás kvůli tomu byl velký tlak, jelikož máme na papíře dobré mužstvo. Měli jsme jít dál než do druhého kola. Ale když udržíme kostru týmu, tak by se to mohlo povést příští rok.