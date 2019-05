Dřív sbíral body, teď dusí soupeře. Zužitkuje Faksa svůj kumšt na buly?

Urostlý centr se přeměnil k nepoznání. Když trenér Stars Jim Montgomery zavětří na ledě soupeřovy hvězdy, vyšle na led českého rafana a jeho smečku.

Faksa se zakousne a nepustí. Je bojovník do oslabení, který navrch umí vyhrát důležité buly. A nyní to předvádí na světovém šampionátu v Bratislavě. „Pro mě je to skoro stejné jako Praha,“ prohodí silák z Opavy.

„Radek je silný na buly, v rozích vyhrává souboje, jako centra jsme ho potřebovali.“ Ondřej Palát

Po vyřazení Dallasu z bojů o Stanley Cup se pětadvacetiletý centr připojil k týmu počátkem týdne. Při duelu s Rusy (0:3) pospával na tribuně, dallaský manažer Jim Nill mu ještě zatrhl hrát. „Jsem zbitý, v NHL jsem odehrál skoro 100 zápasů,“ vysvětloval Faksa.

Mohl nastoupit až ve čtvrtek proti Lotyšům (6:3), v pátek opět vedl druhou lajnu proti Italům (8:0). „Je silný na buly, v rozích vyhrává souboje, jako centra jsme ho potřebovali,“ říká o něm spoluhráč z útoku Ondřej Palát. O Faksu eminentně stál i reprezentační trenér Miloš Říha.

Nejen on si umí spočítat, že podobní dříči jsou v týmu potřeba. Třeba v Nashvillu by o Faksově zarputilosti mohli vyprávět. Zámořští experti se shodli, že právě tenhle snaživec a jeho pobočníci ze třetího útoku měli výrazný podíl na tom, že jeden z favoritů letošní NHL dohrál už v prvním kole play off.

MS v hokeji 2019 Program a výsledky

Teď jeho přednosti využít pro reprezentační dobro, což bude kumšt. Třeba loni na šampionátu v Dánsku mu trenér Jandač svěřil roli elitního centra, ale Faksa se trápil. „Je to hráč spíš pro hlídací lajny. Najednou měl tvořit, ale to není úplně jeho styl,“ vypozoroval skaut Dallasu Jiří Hrdina.

Pro Stars byl Faksa před sedmi lety první volbou na draftu. Jen dvanáct vrstevníků ho v prvním kole sledovaného výběru talentů předstihlo. Takhle vysoko si týmy zpravidla volí útočníky, kterým věří, že v budoucnu nastřílí haldy gólů. „Každý by chtěl rozhodovat zápasy a myslím, že mě brali spíš jako pointmakera na přesilovky, nakonec se to ale změnilo,“ pousměje se Faksa.

Radek Faksa Čísla a zajímavosti 2,2 mil. dolarů je Faksova roční gáže v Dallasu, smlouvu má ještě na rok.

je Faksova roční gáže v Dallasu, smlouvu má ještě na rok. 30 bodů nasbíral v základní části NHL, odehrál 81 duelů.

V uplynulé sezoně zaznamenal patnáct tref. Všechny tři kompletní sezony v NHL zakončil zhruba na třiceti bodech. Neláme bodové rekordy, ale umí být platný. V Dallasu mu ještě zbývá rok z tříletého kontraktu. „Ohlasy na mě jsou super. Doufám, že tam zůstanu ještě dlouho,“ věří Faksa.

Z českých centrů byli v NHL úspěšnější jen David Krejčí s Tomášem Hertlem, kteří nadále mohou snít o Stanley Cupu. Faksa zůstává trochu ve stínu kreativních krajanů. Teď by se mohl připomenout medailí ze světového šampionátu. „Tým máme dost silný,“ věří.