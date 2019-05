Jako v roce 2011: hokejisté září, chválí je i Jágr. Bude medaile?

Je to dost předčasná úvaha, nicméně plně legitimní. Výkony českého týmu na turnaji dávají průchod pozitivnímu myšlení, byť se odehrály teprve dva zápasy. Však i samotný Jaromír Jágr na svém facebookovém profilu nešetří chválou.

„To byl včera kotel, co? Užíváme si to všichni od prvního do posledního. Z kluků je cítit ohromná chuť to letos dokázat. Pro sebe, pro fanoušky a hlavně pro Českou republiku,“ napsal po vítězství 7:2 nad Nory, které sledoval přímo v Bratislavě.

On sám byl před osmi lety přesvědčený, že Česko získá zlato. Nechybělo mnoho, mužstvo tehdy prohrálo jediný zápas v semifinále se Švédy a nakonec bralo bronz. Letos Jágr cítí šanci znovu. Není jediný, ač nahlas to nikdo vyslovit nechce.

Důvodů k optimismu, že by národní tým mohl tentokrát minimálně překročit čtvrtfinálovou bránu a útočit na medaili, je dost: střelecká produktivita, moderně fungující obrana nebo energie sršící z mladé generace hráčů z NHL.

RADOST ČÍSLA 68. Takto Jaromír Jágr slavil hattrick, který dal ve čtvrtfinále MS 2011 proti USA

Energie srší z mladých

„Právě proto jsme je do Bratislavy brali, aby skloubili střední generaci a zkušené. To se zatím daří,“ pochvaluje si asistent trenéra Robert Reichel.



Jedním z hlavních tahounů je obránce Filip Hronek, kterého čím dál častěji srovnávají s Markem Židlickým. Dalším třeba Jakub Vrána, jemuž hodně pomohl skvělý start proti Švédsku, kde vstřelil gól z první střely při prvním střídání a pak přidal ještě jeden. Stejně jako loni v Kodani jsou vidět i Filip Chytil s Dmitrijem Jaškinem. Přidal se i Dominik Simon.

„Na všech je znát, jak jsou namotivovaní a jak si věří. Myslím, že se budou pořád zlepšovat,“ věští Reichel i směrem do budoucna.

Válí ale i ostatní. Góly dává Dominik Kubalík, jenž roste do velkého hráče a hlavně si výborně sedl v tandemu s Janem Kovářem. To je skvělá zpráva pro ofenzivu, třetí útok patří k nejnebezpečnějším. A mužstvo se může spolehnout na brankáře: Patrika Bartošáka, jenž odvedl spolehlivý výkon proti Švédům, doplnil prověřený Pavel Francouz.

TO JE DUO! Jakub Vrána (vpravo) se raduje z gólu, na který mu nahrál Filip Hronek (zády).

Český tým nemá důvod před pondělním duelem s Ruskem nevěřit v úspěch. Bude to další zkouška, ale i v případě prohry s hlavou nahoře není důvod měnit názor. „Díky povedenému startu mezi námi vládne perfektní atmosféra, věříme si. Sebevědomí dělá v hokeji hrozně moc, tak snad nám to v tom těžkém utkání pomůže,“ doufá Frolík.



Chuť reprezentovat a odhodlání uspět

Proč tým tolik válí? Reichel považuje za nejdůležitější chuť reprezentovat a odhodlání uspět. Proto je tým suverénní. Kromě dobrých výsledků předvádí i hezký hokej, dává hromadu gólů a nepolevuje ani za rozhodnutého stavu. „To je dané povahou hráčů, jsou tam lídři a ti to nedopustí. Když Voráček a Frolík makají, nevypustí nic ani Chytil a další. Tak to má být,“ lebedí si legendární Alby.

O zdravé atmosféře svědčí i to, že trenérský štáb nemusí nijak umravňovat a krotit euforii. Jádro je podle Reichla zdravé. I proto je reálné, aby národní mužstvo pomýšlelo na první místo ve skupině, které zvýší naděje na celkový úspěch.

Ještě jedna věc působí pozitivně, a sice, že si i přes všechny plusy a superlativy uvědomují hráči i trenéři některé nedostatky a dílčí chyby. „Třeba nám s Vorasem to někdy hapruje. Snažíme se komunikovat, můžeme být lepší,“ nezastírá Frolík.

Taková slova v době konjunktury svědčí o sebereflexi. A bez ní není úspěchu.