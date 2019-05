Největší nedostatky hokejistů na MS? Chabé buly a sterilní přesilovky

Aby bylo jasno: obě záležitosti trápily český tým i v předchozích duelech proti Švédům a Norům, jen nebyly tolik vidět. Vše se naplno projevilo až v pasivněji pojatém duelu s hlavním favoritem celého turnaje.

Buly. To je zásadní problém. Byť se to na první pohled tolik nezdá, jde o jednu z nejzásadnějších herních situací, od kterých se odvíjí úspěch či neúspěch. Národní tým v Bratislavě doplácí na to, že nemá na pozici centrů tolik zkušených hráčů.

Vhazování popravdě zvládá dobře asi jen Jan Kovář. Mladíci Dominik Simon a Filip Chytil v téhle činnosti proti Rusům neobstáli, jejich statistiky byly hodně negativní a úspěšnost se pohybovala jen kolem 30 procent. Dobrý střední útočník by se přitom měl dostat přes padesátiprocentní hranici.

MS v hokeji 2019 Program a výsledky.

„Oba to mají těžké, ale pracují na tom na tréninku. Věřím, že se zlepší,“ říká asistent trenéra Robert Reichel, jenž byl na buly vyhlášeným expertem. Také díky jeho umu dosáhla reprezentace na řadu úspěchů.

I proto trenérský štáb tolik stál o Radka Faksu, jenž v Dallasu nastupuje pravidelně v obranném pásmu a na oslabení. Při něm je úspěšnost na buly extrémně důležitá. „Vím, co se ode mě v tomhle směru čeká. Sám jsem si všiml, že to klukům moc nešlo, tak doufám, že pomůžu,“ pravil útočník.

Přesilovky. I v téhle herní činnosti český tým zaostává, což se také nejvíc projevilo v utkání s Ruskem. Národní tým byl v početních výhodách mnohdy až bezradný. Nejenže se nedokázal udržet v pásmu a vypracovat si alespoň stabilní rozestavení, z něhož by vznikaly kombinace, tak se i velice těžko vůbec dostával do pásma.

„Na druhou stranu jsme schopní se dostávat do šancí, ale chybí nám střely. A zapracovat musíme i na clonění gólmanům, aby neviděli,“ upozorňuje Reichel.

S početními výhodami by mohl pomoci Milan Gulaš, jenž nečekaně dorazil do Bratislavy. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč ho oslovil hlavní kouč Miloš Říha, jenž sází především na souhru s Janem Kovářem. Zatím však není jisté, jestli bude Gulaš vůbec schopný po delším volnu a nemoci naskočit do těžkých zápasů na šampionátu.

„Já jsem ale přesvědčený, že by nám při přesilovkách pomohl. Bude to o tom, v jaké je pohodě. Milan je profík, věřím, že se stihne dát po pauze dohromady,“ říká Reichel.

Gulaš zatím ani nemůže trénovat s týmem, protože není na turnaji akreditovaný. Přesto už v Bratislavě absolvoval po dvou trénincích na ledě i na suchu. Trenérský štáb si nechává rozhodnutí, zda ho dopsat na soupisku, na středu. Nejpozději však na čtvrtek, kdy tým čeká duel s Lotyšskem.