Kouč Říha: Kanaďané hráli daleko obětavěji. Nás nemělo co nakopnout

V čem byla Kanada lepší?

Její hráči byli daleko lehčí, důraznější v koncovce, našli okna, která jsme jim nabídli. A hlavně proměňovali šance. My si je sice vytvořili, ale nedali góly.

Přitom jste během celého turnaje patřili k nejproduktivnějším týmům. Čím to?

Kanaďané to zatáhli, zachytávali nám všechny puky, brankář chytal výborně a obránci padali do střel. Hráli daleko obětavěji. Prohráli jsme v základních věcech jako vhazování, osobní souboje nebo důraz. To v těchto zápasech rozhoduje.

Rozhodl gól na 2:0, který padl po deseti vteřinách druhé třetiny?

Tam jsme se nadechovali, mužstvo bylo nabuzený, ale přišla další chyba. Simon zlomil na buly hokejku a ostatní hráči se nestáhli dolů. Přišla střela, při které musel jít Bartošák trošku dopředu a pak se nestihl přemístit na zakončení po objetí branky.

Bartošáka jste po třetím gólu vystřídal Francouzem. Byl to pokus o impulz?

O ten jsme se snažili celý zápas. Střídali jsme pětky, dvojice, pořád jsme se chtěli něčím chytit. Byla teprve půlka zápasu, pořád se s tím dalo něco dělat. Kdybychom vstřelili gól, tak by nás to nakoplo. Nás nemělo co nakopnout. Sice jsme dřeli, ale bylo to marné. Chyběl nám hlad a důraz.

Nechyběl v koncovce ještě větší klid?

Problém byl, že jsme prohráli většinu vhazování. Pak musíte o kotouč pořád bojovat. Třeba v přesilovkách bere hodně sil, když vám soupeř puk pořád vyhazuje a vy pro něj musíte jezdit. První lajna byla i kvůli tomu trošku utahanější, to bylo vidět. A Kovářova taky. Ale nikdo to nezabalil, všichni bojovali. To bylo pozitivní.

Proč jste se rozhodli nepostavit hráče ze zámoří Chytila se Skleničkou? Navíc proti zámořskému týmu?

Protože jsme se tak rozhodli.

Co vás k tomu vedlo?

Vrána přijel trošku s komplikacemi, odehrál dva parádní zápasy, ale pak šel trošku dolů. Nevím, zda to bylo kondicí, nebo čím... Potřebovali jsme v každém zápase hráče nejen do koncovky, který čeká na červené, ale i bojovníky. Sklenička nám zase trochu propadal v obraně a měl trošku problémy v situacích jeden na jednoho.

Dokážete se zkoncentrovat na utkání o bronz?

Na placku čekáme dlouho, teď je důležitý, abychom si to srovnali v hlavách a nepodlehli tomu, že hrajeme s Ruskem, kterému jsme nevstřelili branku. Musíme se na to všechno vyprdnout a dát do toho zápasu maximum. Jestli to vyjde, nebo ne, to se ukáže na ledě. Třeba vstřelíme první dva góly a Rusové si nebudou vědět rady.

Znáte ruskou náturu, jak na tom budou s motivací?

Ti jsou na tom ještě hůř, protože je zajímá jenom vítězství. Bude to pro ně těžký.

Rusko vs. Česko Online reportáž v neděli od 15:45

Hraje roli, že budou mít o čtyři hodiny odpočinku navíc?

Myslím, že ne. Kluci umí odpočívat. Nebudeme je před zápasem vůbec zatěžovat, takže nebudeme mít ani dopolední rozbruslení. Jen si sedneme a probereme pár drobností. Taktika bude podobná, akorát se budeme muset více zaměřit na vhazování, koncovku a předbrankový prostor.

Budete dělat změny v sestavě?

Moc změn nebude. Chceme to postavit podle toho, jak se kluci budou cítit, aby si vyhověli, aby cítili důvěru, motivaci.

Situace v brankovišti je otevřená?

Francouz chytil hned na začátku dost těžké situace. Chci si ještě promluvit s trenérem gólmanů i s klukama a pak se rozhodnu.