Voráček po krachu v semifinále: Chyběla nám lehkost. Motivací je medaile

Nebyla to za stavu 0:3 už z české strany křeč?

Křeč vypadá trošku jinak. My se pořád tlačili, věřili jsme, že když dáme kontaktní gól, bude třetí třetina zajímavá. Ve třetí třetině jsme je ještě tlačili, pak nám ujeli z brejku a bohužel už to bylo v lóji.

Jakou moc s vámi zamával rychlý gól na začátku druhé třetiny?

Pořád jsme měli dvě třetiny na dva góly. Nemyslím si, že nás to zmrazilo. Šance tam byly potom i předtím. Ano, není to optimální start do třetiny, ale máte čtyřicet minut na to dát dva góly. A příležitosti jsme měli.

To je pravda. Kanadu jste i přestříleli 41:30.

Nebylo to jen o střelách, někdy jich máte čtyřicet a nic. Kolikrát jsme byli sami před brankářem, puk mu ležel u betonů. Ale buď nám to sjelo, nebo to chytil gólman.

V zápase o bronz vás čeká Rusko, se kterým jste v základní skupině prohráli 0:3. Co musíte změnit?

Motivací je medaile. My ji nezískali sedm let. Bude to ale samozřejmě těžké. Musíme je napadat, vrátit se k naší lehkosti. Musíme se zregenerovat a hrát zítra dobře. Dnešní prohra mrzí, měli jsme šanci.

Dali recept Finové, kteří v semifinále odehráli proti Rusku skvělý zápas?

Na první dvě třetiny jsem koukal a klobouk dolů před Finy. Udržet nulu proti jednomu z nejlepších ofenzivních týmů na světě, to chce umění a vůli. Finsko zaslouženě postoupilo do finále. Asi nepůjde hrát s Ruskem otevřený hokej. Musíme hlídat jejich nejlepší hráče a dávat góly z brejku.

Síla vám ještě zůstala?

Jsme na tom dobře. Nemyslím si, že by nás dnes Kanada přebruslila. Dali z 15 střel tři góly, tam jste tu lehkost viděli.