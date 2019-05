Není náhoda, že v semifinále neumí Češi dát gól, smutnil střelec Zohorna

Právě 31letý Zohorna trefou ve třetí třetině mírnil bolavou, ale jednoznačnou porážku. Byl to jeho první bod na letošním mistrovství světa.

Zároveň byl prvním českým hokejistou, kterému se povedlo za posledních pět let skórovat v semifinále!

Impotentní Češi nedali gól na MS 2014 v semifinále proti Finsku (0:3), o rok později v Praze proti Kanadě (0:2) ani při loňském boji o olympijské finále proti výběru z Ruska (0:3).

„Na náhodu nevěřím a tohle náhoda není,“ pravil Zohorna a snad poprvé během rozhovoru zvedl zrak zabořený k zemi. „Je to zápas o všechno, buď jdeš do finále, nebo o třetí místo. Nevím, co se stalo. V naší obraně to dostávali volní hráči, kteří dávali góly,“ dodával reprezentační centr.

A proč to opět Čechům nešlo v semifinále ani v ofenzivě?

Z naší strany chybělo, že jsme nešli moc před bránu. Neclonili jsme, nechodili jsme na dorážky. Pro kanadského gólmana bylo lehčí chytat střely. Ale stalo se, zítra je nový zápas a pořád jde o medaili, a proto tady jsme.

Pouštěli vás Kanaďané vůbec do předbrankového prostoru?

Čistili to, bolelo to, ale to je hokej. Před bránou je to boj a to hodně rozhodlo, že jsme to Murraymu ulehčili.

Projevilo se, že na rozdíl od Němců ve čtvrtfinále proti vám stál silnější soupeř, který trestal chyby?

Když jdete do semifinále, je tam vždy soupeř, který potrestá každou chybu. Počítali jsme s tím, ale i my jsme super tým. Čtyři týmy v semifinále jsou vyrovnané... Co k tomu říct, hraje se na góly.

Bude náročné do nedělního duelu o třetí místo najít fyzické a psychické síly?

Těžké to bude. Ale je to poslední zápas na turnaji. Medaili chceme. I kdybychom měli padat na hubu, dáme do toho všechno, abychom medaili udělali.

Česko - Rusko Souboj o bronz, online od 15:45

Překvapilo vás, že si o bronz zahrajete s favorizovaným Ruskem?

To jsme věděli před zápasem (pousměje se). Hráli jsme s nimi, víme, jak na ně. Už jsme se na ně připravovali ve skupině a bude to stejné. Bude rozhodovat, abychom nebyli vylučovaní, protože v přesilovkách jsou hodně dobří.

Hrajete v Rusku, víc znáte víc jejich mentalitu. Nebude pro ně zápas o bronz málo?

Jak je znám, chtěli zlato, nebo nic. Ale nemyslím si, že nám to dají zadarmo a nechají nás vyhrát. Bude to těžké.