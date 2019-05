Bartošákovy splněné sny: Lundqvista porazil a má s ním společnou fotku

Šest dní před prvním zápasem na mistrovství světa, který sehrají čeští hokejisté právě proti Švédsku, se reprezentanti naladili velmi dobře. Jejich výkon byl lepší než ve čtvrtek proti Finsku, jemuž podlehli 2:3. Ještě o něco lepší pocit z výhry než ostatní pak mohl mít brankář Patrik Bartošák, hrdina vítězného týmu.

„Výkon mě těší, ale hlavně si cením toho, že jsme vyhráli. Proti Švédům se nevyhrává každý den. A zvlášť takovým výkonem, jaký jsme předvedli. Teď nás ale čeká další zápas, hrajeme v neděli s Ruskem a na to se musíme připravit,“ řekl šestadvacetiletý gólman.

Poslali jste Švédům vzkaz, že to s vámi v Bratislavě nebudou mít jednoduché?

Myslím si, že to bude mnohem důležitější zápas, než byl tento. Byla to taková generálka. Jsme rádi, že jsme ji zvládli.

Národní tým porazil Švédy Bartošák vychytal čisté konto, Jaškin vstřelil vítězný gól.

Navíc zlepšeným výkonem oproti čtvrteční prohře s Finskem.

To já nevím... Myslím si, že i ve čtvrtek jsme předvedli výborný výkon. Jejich gólman zachytal skvěle. My jsme hráli na hranici svých možností.

Máte větší radost z výhry díky tomu, že proti vám na švédské straně stálo dost hvězd z NHL?

Asi jo, asi se z toho budu radovat večer na hotelu víc. (směje se) Teď to nějak nevnímám. Jsem rád, že jsme vyhráli, je konec a můžu si jít lehnout.

Dal vám zápas hodně zabrat?

Budu se opakovat, ale stejně jako na Slovensku bylo hrozné horko. Dusno. Nebo mám špatnou fyzičku, i to je možné. (úsměv)

Nejvíc jste si zachytal ve třetí třetině, do které soupeř vstoupil jako vyměněný?

Nevím, kolik tam šlo přesně střel. Nejvíc se ale do nás tlačili v první třetině, v posledních pár minutách dostali dvě přesilovky. Tam to bylo nejtěžší.

Užil jste si zápas proti Lundqvistovi?

Jsem hlavně rád, že jsem si proti němu zachytal. Neberu ho jako nějakého extra soupeře, že bych se na něho připravoval víc než na ostatní zápasy. Spíš si vážím toho, že jsem proti takovému panu Brankáři měl možnost chytat a že jsem měl tu čest ho porazit.

Řekli jste si něco?

Při podávání rukou jsem se ho zeptal, jestli se s ním můžu vyfotit, a on souhlasil. Proběhlo to hned na ledě, náš oficiální fotograf nás vyfotil. Jsem spokojený, že to dobře dopadlo. (úsměv)

Dáte si tu fotku doma na zeď?

Možná na vchodové dveře! (smích) Ještě uvidíme. Třeba ji budu sdílet na sociálních sítích a možná na ni nachytám nějaké lajky. Ne, dělám si srandu... Jsem za tu fotku rád, ale nedělám z toho velkou vědu.

Čeští hokejisté Patrik Bartošák (vpravo), Petr Zámorský (uprostřed) a David Sklenička oslavují vítězství nad Švédskem na domácím turnaji Euro Hockey Tour.

Řekl jste si výkonem o místo do nedělního závěrečného zápasu brněnského turnaje proti Rusku?

Nevím, trenéři nám k tomu ještě nic neřekli. Nechám to na nich.

O mistrovství světa jste ale zabojoval slušně, souhlasíte?

Každý zápas je důležitý, ať se hrálo proti Německu, Slovensku nebo dnes. Každý zápas se počítá. Nedával bych tomu přílišnou váhu, že by to dnes mělo rozhodnout, ale jsem za to rád.

Je pro vás důležité, že jste stále ve hře o prvenství v turnaji?

To je asi nejdůležitější, abychom turnaj zvládli co nejlépe. Potom jdou osobní výsledky trochu stranou. Pokud turnaj vyhrajeme, pojede se nám na mistrovství světa líp.