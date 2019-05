Elegán, který se na ledě mění v krále. Lundqvist touží po druhém zlatu

dnes 11:58

Bylo to poprvé, co se při tréninku sklouzl se všemi hvězdnými spoluhráči. A on - neznámý klučina z Česka - esa New York Rangers zaujal. „Snad všichni se na mě podívali, co to dělám,“ usměje se Filip Chytil. „Když jsem dal gól, slavil jsem to jako při zápase.“