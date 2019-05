Z Jaškina se znovu klube opora reprezentace. Ústupu v NHL navzdory

K pozvánce na hokejový šampionát do Bratislavy má Dmitrij Jaškin našlápnuto velice slušně, vzdor tomu, že ve Washingtonu nastoupil během sezony jenom k 37 zápasům a od poloviny února hrál jenom jednou. Play off pak proseděl na tribuně celé.

Na brněnském turnaji Euro Hockey Tour má za sebou dva zápasy, v tom sobotním proti Švédsku (3:0) dal gól a na ledě nejde přehlédnout.

Motivace ukázat se po sezoně ve stínu - další v řadě - je z něho patrná.

„Nabrusleno už mám za poslední tři měsíce hodně. Té zlosti a odhodlání mám v sobě dost,“ pravil šestadvacetiletý hokejista už po svém příletu z Ameriky.

Jeho spoluhráči z Washingtonu, ruské hvězdy Dmitrij Orlov, Jevgenij Kuzněcov i hvězdný Alexandr Ovečkin, dorazili do Brna na turnaj leteckým speciálem. Jaškin český tým posílil s tím, že nominaci na mistrovství, stejně jako podle trenéra Miloše Říhy všichni ostatní, nemá jistou.

Měl by ji ale mít.

Nejméně po tom, co předvedl v sobotu se Švédskem. V „zámořské“ letce s Filipem Chytilem a Ondřejem Palátem byl k neudržení, jeden gól dal pohotovou dorážkou zblízka z nulového úhlu a druhý mu neuznali rozhodčí, protože do branky s pukem natlačil i gólmana Henrika Lundqvista.

Národní tým porazil Švédy Bartošák vychytal čisté konto, Jaškin vstřelil vítězný gól.

„Přímo při tom gólu, v té rychlosti, jsem viděl jen puk uvnitř branky a radoval jsem se. Na videu bylo ale vidět, že jsem netrefil puk, trefil jsem gólmana a posunul jsem ho. To se nesmí. Prohlédl jsem si to na kostce a už jsem se ani moc neradoval,“ chápal Jaškin, proč jeho druhý zásah neplatil.

Sílu, s jakou málem prorazil Lundqvistův beton, ukazoval český útočník s ruskými kořeny i v soubojích. Jednoho ze Švédů narazil tak důkladně, že se ještě po návratu na střídačku držel na naraženou ruku.

V reprezentaci se Jaškinovi daří

Fyzickou hru Jaškin přitahoval už ve vstupním duelu Čechů ve čtvrtek proti Finsku; tam zase on sám schytal ránu tak silnou, až musel svléknout zakrvácený dres a dohrát v jiném, náhradním.

Bez jmenovky.

O tu se beztak staral svým výrazným výkonem.

Z úrazu se oklepal bleskově. „V NHL tolik nehrál, to je pravda. Ale viděl jsem ho hrát v prosinci, kdy jsem tam (v Americe) byl. Podal výborný výkon, má chuť, což je dobře. Hodně nám zvednul druhou lajnu,“ chválil ho asistent trenéra Robert Reichel.

Jaškin vzal hodnocení obšírněji. „Myslím, že jsme (proti Švédsku) hráli o dost líp než s Finskem. Před tím jsme dlouho nehráli, přiletěli jsme do Evropy, museli jsme si zvyknout. Bylo to znát. V sobotu to bylo o hodně lepší a doufám, že každým dalším dnem se to bude ještě zlepšovat,“ řekl.

Nabudil ho i zápas proti soupeři v nesmírně silné sestavě. Švédové mají na soupisce šestnáct hráčů z NHL včetně borců jako Henrik Lundqvist nebo Oliver Ekman-Larsson. Navíc Češi je potkají hned příští pátek v prvním utkání na šampionátu.

Český hokejista Dmitrij Jaškin se raduje z trefy v duelu Českých her proti Švédsku.

„Měli jsme proti sobě docela známé obličeje. O to víc jsme se asi snažili. Věděli jsme, že to bude hodně těžký zápas,“ podotkl Jaškin.

Před rokem patřil v českém dresu na mistrovství světa k nejlepším, a zdá se, že je na nejlepší cestě na to navázat. „V reprezentaci mám vždycky dost prostoru, a snažím se toho využít,“ krčí rameny, proč to v NHL nejde a v reprezentaci jde. „Kdybych znal odpověď, nejsem teď tady, ale ještě hraju tam. Ono ani nemá cenu to teď řešit. Přijel jsem, abych si to užil,“ řekl.

Pikantní zápas ho v Brně čeká v neděli, tak jako vždycky, když nastoupí proti Rusku. Narodil se v Omsku, a přestože vyrostl už v Česku, pořád se považoval za Rusa.

Proti sborné nastoupí - pokud nedostane od trenérů volno. Hraje se od 18 hodin a jde o poslední test před oznámením nominace na MS. Trenér Říha ji prozradí hned večer.

„Máme pár hodin na odpočinek, vyspíme se a jdeme na to,“ pověděl napřed Jaškin k zápasu. „Jak jsem už řekl hodněkrát, je to pikantní utkání, ale snažím se to brát jako každý jiný zápas. S tím, že rozumím všem hráčům, stojícím na opačné straně, je to trochu jiné, ale je to jenom hokej,“ nadhodil.

Hecování se spoluhráči s Washingtonu napřímo nestihl, tak ho obstaral v sobotu večer.

„Víme, že Rusové tady dostali docela naloženo od Finů, tak uvidíme, co proti nám. Bude to zajímavé. Sestavu mají super, na mistrovství se určitě připraví,“ odtušil.