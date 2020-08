Co s tebou, fešný králi? Vyřazení Rangers musí řešit, co bude s ikonou

„Tohle bolí,“ hlesl kouč Rangers David Quinn. „Jsem zklamaný z toho, jak jsme hráli. Jen dvě z devíti třetin jsme odehráli dobře, na což rozhodně nemůžeme být pyšní.“

Jeho výběr v noci na středu podlehl 1:4 Carolině, která celou kvalifikační sérii ovládla 3:0 na zápasy. Zatímco Hurricanes si v Torontu počkají na soupeře pro 1. kolo Stanley Cupu, Rangers jsou prvním týmem, kteří se z kanadských hotelových bublin pakují domů.

Ve zkrácené sérii dojeli na laxní defenzivu. V útoku nezářil elitní centr Mika Zibanejad ani Artěmij Panarin, který je nominovaný na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče celé NHL. Rangers nerozsvítil Filip Chytil ani nikdo další z armády mladíků.

Příčinu vyřazení určitě nehledejte v brankovišti.

Jenže po neslavném konci v play off se očekává, zda právě tam nenastane největší změna. „Éra Henrika Lundqvista je možná u konce,“ stojí v titulku webového komentáře New York Post. „Lundqvistova éra vyřazením Rangers končí,“ píše i známý server The Hockey News.

Pobavil rozcvičkou

Švédský gólman chytá za Rangers už patnáct let. Dominik Hašek ani žádný jiný brankář z Evropy nezvládl v NHL víc zápasů a nepřipsal si víc výher. Lundqvist si vychytal Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana soutěže, vysloužil si přezdívku Král Henrik.

Jenže Rangers poslední sezony prochází nelehkou generační obměnou, kterou nejspíš pocítí i maskovaný velikán.

Smysl by to dávalo.

Lundqvistovi příští sezonu bude 39 let. Na jeho místo se už v přerušeném ročníku úspěšně tlačili mladší ruští konkurenti Alexandr Georgijev a Igor Šesťorkin, který odchytal středeční třetí partii proti Carolině.

První dva mače ukázal kouč Quinn na švédského matadora. Hokejovým světem obletělo zábavné video z Lundqvistových rozcviček, které byly naprosto totožné. Jako by to ale vlastně značilo, že Lundqvist přitáhne pozornost víc svým jménem než tím, co předvede v zápase.

Úspěšnost zásahů měl po dvou vyřazovacích duelech lehce nad devadesát procent, inkasoval sedm gólů. „Chytal dobře,“ ohodnotil ho deník Newsday. „Ale ne zase tak dobře, aby to stačilo Rangers na výhru.“

Perfekcionista na ledě i mimo něj

Bezbřehá touha po úspěchu z Lundqvista dlouho činila jedinečného gólmana. „Je ohromně soutěživý typ, který umí strhnout kabinu,“ vykládal o něm loni Chytil. Lundqvist vlastní zlato z olympiády i mistrovství světa. Má i švédský titul. Jen Stanley Cup mu stále uniká a nezíská ho ani letos v podivných koronavirových kulisách bez diváků.

Lundqvistův bývalý brankářský kolega Ondřej Pavelec zase líčil, jaký je perfekcionista i mimo led. „Ohromně si potrpí na módu. Všechno měl perfektně sladěné a neviděli jste na něm dva dny po sobě stejné oblečení,“ říkal Pavelec. „Na čtyřdenní trip si bral čtyři obleky.“

Teď si švédský fešák v torontském hotelu mohl obleky opatrně poskládat do kufrů a vyrazit domů. „Zasloužil si od nás víc,“ smutnil útočník Rangers Chris Kreider. „Chtěl vyhrávat víc než kdokoli, koho jsem potkal.“

Zatímco dřív byl Král Henrik zvyklý opouštět branková království s fanfárami a chválou, poslední sezony si zvyká na nové pořádky. Ve statistikách spadl do průměru, což těžce kouše. Těžce snášel i to, že se Rangers přestali řadit ke kandidátům na Stanley Cup. Teď si o něj zahráli především díky koronaviru, který utvořil rozšířené play off pro 24 týmů.

A v srpnu stačily tři duely ve čtyřech dnech a bylo po nadějích.

Poslední chvíle před vyřazením Lundqvista snímaly kamery. Navlečený v brankářské výstroji mlčky seděl za plexisklem a smutně hleděl na led. Jako by i kanadský režisér přenosu tušil, že to mohla být jedna z posledních možností vidět Švéda v dresu Rangers.

Zvítězí sentiment, nebo trend?

Jeho mladší konkurenti se už v přerušené sezoně mohli pochlubit lepšími statistikami. Šesťorkin i Georgijev prokázali, že stárnoucího Lundqvista dovedou obstojně nahradit. V NHL navíc frčí mládí. Zelenáči dostávají víc příležitostí než v časech, kdy se v lize Lundqvist rozkoukával.

Na druhou stranu má fešná hvězda s vždy precizně přelíznutým účesem na Manhattanu ještě platný kontrakt pro příští sezonu. Jenže i ten vlastně může být přítěží.

Šesťorkin i Georgijev jsou (a stále budou) několikanásobně levnější, zatímco za Lundqvistovy služby platí Rangers 8,5 milionu dolarů ročně. Za veterána se zhoršující bilancí to je příliš vysoká cifra. A netřeba zmiňovat, že pro klub NHL je zbytečný luxus udržovat v kádru tři špičkové gólmany.

Zůstává ale otázka, zda se v NHL najde jiný zájemce, který by Lundqvista vykoupil a našel dost místa pod platovým stropem.

Pokud ne, co bude dál? Ukončí Lundqvist úchvatnou kariéru? Anebo se třeba vydá za dvojčetem Joelem, který jako kapitán velí švédským šampionům z Frölundy? Nebo přeci jen pro slavného brankáře najdou Rangers místo v kabině i pro příští sezoně?

Nejbližší dny a týdny napoví.

Jasné je, že Lundqvist odchytal v základní části úctyhodných 887 duelů, což ho v historických tabulkách NHL řadí na osmé místo. Král Henrik ovšem jako jediný z elitní brankářské desítky všechny starty nastřádal v jediném klubu. Za Rangers odchytal i 129. utkání v play off v řadě. Až odejde do penze, jistojistě dres s jeho číslem 30 vyvěsí pod střechu Madison Square Garden.

Lundqvistovo pokračování na Manhattanu by v současnosti bylo čirou hokejovou romantikou. Jenže Rangers si musí spočítat, zda by se nejednalo o příliš draze zaplacený sentiment.