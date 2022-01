Exhibice na ledě. V Plané uspořádali Winter Classic Hockey Days

Třídenního klání, jehož součástí byla i vizuální show a především napínavé zápasy, se zúčastnily týmy hobby hráčů, profesionálů i dětí z celé republiky. „Takového turnaje jsme se ještě neúčastnili, pro děti je to paráda, zejména v této době, kdy je pořádání podobných akcí sporadické,“ hodnotil jeden z diváků.

10 tisíc korun Součástí akce byla i sbírka, peníze pomohou ženě po mozkové obrně

Hokejové zápasy o přestávkách protnuly dovednostní hry i benefice. Při ní pořadatelé předali šek v hodnotě 10 238 korun plánské rodačce Adéle Eidelpesové, která peníze využije na ozdravný pobyt po mozkové obrně.

„Když jsem byl malý, jezdívali jsme po turnajích. Bylo jich hodně a nějak splývaly. Ze vzpomínek na ně moc nezbylo, protože chyběla nějaká přidaná hodnota. Tady jsme se snažili, aby si děti odnesly nejen skvělý pocit ze hry, ale právě zážitky. S turnajem jsme zatím spokojení a jsme rádi, že si to všichni užívají,“ reagoval v sobotu jeden z pořadatelů, Tomáš Pejša. Zatím nemohl potvrdit, zda turnaj příští rok uspořádají zase. „Ale po letošních zkušenostech bychom určitě rádi tradici udrželi,“ dodal.

Jedním z vrcholů turnaje bylo exhibiční utkání Old Boys České Budějovice proti domácím Lužnice Hockey Guys, kteří nakonec zvítězili 14:11. „Old Boys to stále mají v ruce. Když mi ji tam jeden z hráčů vyslal zápěstím, střela měla kolem 100 kilometrů v hodině a já to lovil. Ke konci už jsem toho měl plný kecky,“ přiznal plánský gólman David Valerián.