Hokejový Vsetín sčítá po zrušeném play off ztráty

Ještě před vyhlášením stavu nouze v České republice rozhodl výkonný výbor hokejového svazu o ukončení vyřazovací části Chance ligy s tím, že do extraligy postoupí vítěz základní části České Budějovice.

„Nezbývá nám nic jiného než to akceptovat. Nic jiného se nedalo čekat. Je to zásah vyšší moci,“ reagoval jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola, jenž krajní řešení mimořádného stavu předpokládal už dříve. „Na tuhle možnost jsem upozorňoval už před měsícem a půl, když jsem viděl, jak se to rozjíždí ve světě. Nezažili jsme války, morové rány, zažíváme epidemii koronaviru.“

Vsetín tak přišel zásahem shůry o šanci vybojovat si návrat do nejvyšší soutěže. Postup naopak spadl do klína Motoru.

„Spravedlivé to určitě není. Ale jiné řešení z hlediska postupu to nemělo. Buď by postoupil vítěz základní části, nebo nikdo. Losovat postupujícího by byl nesmysl,“ podotkl Tobola.

Předčasně ukončenou sezonu bere ze sportovního hlediska jako ztracenou: „Vím, že je zdraví přednější, byť úplně nesouhlasím s nastalou paranoií. Každopádně to bude mít významný ekonomický dopad,“ předpokládá šéf vsetínského klubu.

V pátek se sejdou hokejoví funkcionáři se zástupci města, které je provozovatelem zimního stadionu. Vzhledem k tomu, že svaz zrušil i všechny mládežnické soutěže, je nabíledni, že led rozpustí.

„Dorostenci měli hrát od dvou odpoledne ligu proti Šumperku. Kluci si tak dali aspoň rozlučkový přátelský zápas,“ prozradil včera Tobola.

Hráči áčka odjeli domů už před obědem, s vedením se naposledy mají potkat v této sezoně v pondělí. Na Lapači budou mezitím sčítat finanční ztráty.

„Musíme začít pracovat na krizových scénářích, jak to zvládneme do konce sezony. Hráči totiž mají smlouvy do 30. dubna. A asi těžko za námi přijde stát s kompenzací ušlého zisku,“ podotkl Tobola.

V případě šestinásobných šampionů bude újma nemalá. Každým neodehraným zápasem v play off přichází Vsetín minimálně o 400 tisíc korun. A to vychází z kalkulace průměrné návštěvy. Postup do dalších kol by profit násobně zvyšoval.

„Celková ztráta se bude pohybovat v řádech milionů korun. Nejsme městský klub, máme partnery, fanshop a diváky,“ upozornil vsetínský jednatel.

A co dál? Zůstávají jen otazníky.

„Jedna věc je, že jsme řešili, co s play off a se zbytkem sezony. Při tom blázinci, co bude, nikdo nemyslel na další,“ upozornil Tobola.

A ta by měla začít letní přípravou už 1. května. Podmiňovací způsob je přitom zcela na místě.