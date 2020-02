V play off se může stát cokoli. Vsetínský Dostálek vyzývá Budějovice

„Mrzí to, ale rozhodovat bude play off,“ vzhlíží ke kvapem se blížícímu vyvrcholení prvoligové sezony; závěrečnou čtvrtinu nadstavby rozehraje Vsetín ve středu doma proti Litoměřicím.



Pondělní mač už měl parametry play off, že?

Souhlasím. Měl náboj, grády, emoce, byl vyhecovaný se spoustou šarvátek, soubojů. Dobře že máme takové zápasy před play off. Může nás to dobře připravit jak herně, tak na věci okolo.



Jsou duely s Přerovem vyhecovanější než jiné?

Je to derby. Chodí spousta lidí. Oba týmy do něho jdou naplno. Je ostřejší než jiné zápasy v základní části. Jsme rádi, že to tak je. Vždycky nás dobře prověří.



Bylo to stejné, když jste hrával za Přerov?

Rivalita mezi Vsetínem a Přerovem je dlouhodobější. Města leží kousek od sebe. Derby jsem zažil z obou stran. Na přerovské je to už delší dobu, to jsme postupovali přes Vsetín z druhé do první ligy. Tehdejší finále bylo ozdobou soutěže. Málokdy se povede, aby se ve druhé lize vyprodávaly zimáky. Byla to krásná série, rád na ni vzpomínám.



Vypadá to, že byste se mohli potkat v případném semifinále. Zamlouvalo by se vám to?

Bylo by to hezké, série by byla ostrá, měla by grády. Ale nejdříve musíme zvládnout čtvrtfinále, pak se můžeme podívat, kdo na nás vyjde. Nekalkulujeme. Chceme jít co nejdále.

V sezoně jste je porazili jenom jednou. V čem jsou nepříjemní?

Jsou hrozně urputní, bojují, dohrávají souboje. Celkově letos Přerov vyhrává zápasy o jeden, o dva góly. Mají výbornou obranu a Klimeše v bráně, který je drží. Je těžké se proti nim dostávat do vyložených šancí. Na tom ztroskotáváme.



Soutěži kralují Budějovice, kdekdo je vidí už v extralize. Co vy na to?

Motor je v pohodě, mají obrovský náskok, hrají uvolněně. Ale teď je základní část a play off je jiná soutěž. Mají silný tým, ale může se jim nepodařit jeden zápas, smolně prohrají a budou to mít v hlavách. Play off je specifické, stát se tam může cokoliv. Už se na něho všichni těšíme.



Základní část plus nadstavba jsou už dlouhé, že?

Každý rok je o soupeře více, takže zápasy přibývají. Je toho opravdu dost. Navíc se soutěž rozdělila a tři měsíce hrajeme se stejnými soupeři pořád dokola. Protihráče známe skoro nazpaměť. Play off je to, kvůli čemu se od začátku hraje.



Vy jste ve Vsetíně první sezonu. Jak jste na Lapači spokojený?

Nadmíru. Máme výbornou partu, na které se dá stavět, což je hlavní. Lidi jsou neskuteční, to je náš šestý hráč, který nás žene dopředu. Kolikrát nám v zápasech hrozně pomáhají. Ať hrajeme v Kadani, nebo v Přerově, vždycky za námi přijedou a podporují nás. Klobouk dolů.



Před čtyřmi lety si vás vytáhla Kometa. Zaujal jste, ale po 46 zápasech skončil. Proč?

Tehdy se kádr neskutečným způsobem posílil. Přišli Martin Zaťovič, Ondra Němec, Martin Erat... My mladí jsme moc šancí nedostali, točili jsme se ve čtvrté lajně. Navíc jsem jezdil do Přerova. Bylo to náročné. Přestali se mnou počítat, tak mě prodali do Budějovic. Dozvěděl jsem se to mezi posledními. Přišel jsem v blbou dobu. Jelo se na titul, dvakrát po sobě ho Kometa získala. Ale už je to za mnou.

Takže do extraligy se Vsetínem?

Samozřejmě!