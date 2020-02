Obrat před vyprodanou halou: České Budějovice přehrály Vsetín

„Náš nejlepší hráč v zápase? Jednoznačně Adam Brízgala,“ neváhal při hodnocení českobudějovický trenér Václav Prospal.



Ptáte se, kdo to je? V závěru přestupního období přišel z extraligového Kladna na hostování do konce sezony 21letý brankář, který měl být trojkou. Zálohou, kdyby v play off přišlo zranění.

Jenže ještě neskončila ani základní část a stalo se. Gólman Jan Strmeň má zlomený prst na ruce, musí na operaci a bude chybět minimálně šest týdnů. „Dostal na tréninku ránu do prstu pod vyrážečkou. S tím jsme nepočítali,“ popsal trenér Motoru.

V tu chvíli se Brízgalova pozice v týmu změnila. Měl by krýt záda aktuální jedničce Milanu Kloučkovi. Trenéři jej chtěli vidět v soutěžním zápase, a tak bývalý mládežnický reprezentant nastoupil do utkání proti Vsetínu.

„Několikrát nás podržel, chytil hodně šancí. Hlavně ve druhé třetině zneškodnil několik přečíslení soupeře,“ pochválil kouč nováčka v českobudějovickém brankovišti, jehož si však může kdykoliv stáhnout mateřský tým.

Sám Adam Brízgala byl po úspěšné premiéře nadšený. „Užil jsem si to, atmosféra byla neskutečná. Byl to vyrovnaný zápas a jsem rád, že jsme ho nakonec otočili. Dlouho jsme prohrávali 0:1, kluci pak zabrali a podali výborný výkon. Myslím, že jsme to uhráli výborně,“ hodnotil gólman Jihočechů, který pochytal 22 střel a dvakrát inkasoval pouze v přesilovkách soupeře pět na tři.

Motor nasbíral už 132 bodů

Právě ve dvojnásobné početní výhodě hosté šli do vedení, gól Antonína Pechance z 19. minuty byl na dlouhou dobu poslední. Oba celky mohly skórovat, ale v prostřední části měli hlavně Valaši šance na další branky.

„Druhá třetina z naší strany nebyla dobrá a Vsetín vedl zaslouženě. Jeho náskok mohl být i vyšší. Důležité bylo, že jsme byli ve třetí třetině produktivní,“ tvrdil kouč Prospal.

Vyprodaná Budvar aréna se vyrovnání dočkala ve 44. minutě, kdy Novákovy přihrávky zpoza branky využil k přesné ráně Lukáš Endál. O dvě minuty později už Vsetín zase vedl. Jakub Teper si na modré dvakrát vyměnil puk s Ondřejem Slováčkem a využil podruhé dvojnásobnou přesilovku. Také Motor pak hrál početní výhodu pět na tři, v níž podruhé vyrovnal přesnou ranou Zdeněk Doležal.

Fanoušci ve vyprodané hale si žádali třetí branku a dočkali se. Osm minut před koncem si mezi beky nabruslil domácí obránce René Vydarený, jenž rozhodl o výhře Motoru. „Najel jsem si tam a chtěl rychle vystřelit. Naštěstí chytal gólman v obráceném gardu a našel jsem místo, kde nebyl. Kdyby tam měl lapačku, tak to chytí,“ popsal rozhodující trefu 38letý slovenský zadák.

Budějovice porazily Vsetín i popáté v sezoně a s tímto soupeřem ještě neztratily ani bod. Jihočeši vedou osm kol před koncem základní části tabulku o 35 bodů před druhým Přerovem. Prospalův celek už posbíral 132 bodů a vstřelil 225 branek.

Hokejisty Motoru čekají v tomto týdnu tři zápasy na ledě soupeřů. Už v pondělí od 17.30 hodin se představí v Porubě, pak ve středu budou hrát s Havířovem a v sobotu změří síly s Přerovem. „Na Moravě je to vždy těžké. Máme před sebou těžké zápasy, které nás dobře připraví na play off,“ dodal Vydarený.