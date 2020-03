Současný stav se dotkne všech, i hráčů, říká šéf hokejistů Vsetína

„Ještě jsme neodeslali ani jednu výpověď. Ale klukům jsme řekli, že je vysoce pravděpodobné, že jim smlouvy z důvodu vyšší moci vypovíme,“ připustil v pátek v poledne jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola.

Profesionální hokejové oddíly uzavírají s hráči kontrakty do konce sezony, konkrétně do 30. dubna. A ty můžou kluby v případě zásahu vyšší moci (válka, živelná pohroma apod.) a následném zrušení soutěže předčasně vypovědět, aby zmenšily s tím související ekonomické ztráty.

Klub vysílá na webu památná utkání Hokejoví fanoušci přišli kvůli koronaviru o letošní play off, vsetínští příznivci si tak můžou aspoň prostřednictvím klubového webu připomenout ze záznamu památná utkání z nedávné minulosti, která nakonec dovedla tým zpátky do první ligy. „Snažíme se držet morálku v pozitivním duchu. Věříme, že to lidi bude zajímat,“ řekl marketingový manažer klubu Václav Trávníček. Ve čtvrtek mohli diváci sledovat čtvrté finále z roku 2015 proti Přerovu, včera vítězný čtvrtfinálový duel nad Technikou Brno z následující sezony. „Přenosy jsme naplánovali na dny, kdy jsme měli hrát letos play off. Bude-li zájem, pojedeme až do případného finále. Zápasů máme v zásobě dost.“

„Kdybychom smlouvy vypověděli teď, tak mluvíme o mzdě za měsíc a přibližně jeden týden. Proto jsme to projednávali s naším hlavním partnerem a jsme v kontaktu se všemi hráči. Budeme se snažit najít optimální řešení pro všechny. Neradi bychom sahali na peníze hráčů, kteří nemají extra výdělky,“ uvedl Tobola.



Situace je i tak hodně zjitřená. Na obranu hráčů už vystoupila Česká asociace hokejistů, která sdružuje tuzemské profesionální hokejisty a hájí jejich zájmy. Ve své tiskové zprávě adresované 16 profesionálním klubům mimo jiných zmínila Vsetín, který měl jednostranně rozvázat kontrakty s několika hráči.

„Víme, že se obrátili na asociaci. Rozumím tomu. Chrání svoje. Je jasné, že se nikomu nelíbí, když mu řeknete: Přijdeš o práci, nebo budeš mít méně peněz,“ chápe Tobola odmítavou reakci asociace.



Zároveň nabízí i pohled z opačné strany. „Musíme všichni uznat, že současný stav se dotkne každého. A je jedno, jestli jste prodavačka v supermarketu, kuchařka v restauraci, majitel osmi firem, nebo hráč. A stejně uvažují i jiné kluby v první lize,“ upozornil.

Na Lapači má přitom dlouhodobé kontrakty jen minimum hráčů. Teoreticky se tak může stát, že Vsetín nedá od 1. května dohromady ani jednu kompletní pětku.

„To není to podstatné, co teď řešíme. Ve finále je jedno, jestli máme pod smlouvou dvacet hráčů, nebo žádného. Víme, co bude za týden? Ví to hráč, ví to jeho agent? Nikdo nemá křišťálovou kouli. My přestáváme vidět na financování sportu jako takového,“ poznamenal Tobola, který i přes všechny obtíže zůstává do budoucna optimistou.

„Nebude to úplně jednoduché, ale věřím, že čas všechny rány zahojí, vše si sedne a další sezona začne tak, jak má. Že společně tuto nepříjemnou situaci překonáme,“ dodal šéf hokejového Vsetína.