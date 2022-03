Hokejový Vsetín je zase na nohou. Těší se na prvoligové semifinále

„Role favorita se rozhodně nezříkáme. Nějaké cíle se před sezonou řekly a za těmi si jdeme, ať potkáme kohokoli,“ připomíná kapitán týmu Vít Jonák, že Vsetín cílí minimálně na finále, z něhož vede cesta do extraligové baráže proti Kladnu.

Po překvapivém vyřazení Litoměřic a Třebíče zůstal Vsetín v play off z tria nejvýše postavených mužstev osamocený. A tudíž se od něj také nejvíce očekává.

„Od začátku sezony nás každý pasoval na favorita. Nemyslel jsem si to a nemyslím si to ani teď. Některá mužstva mají lepší kádr než my. Ale pílí, pracovitostí, obětavostí, nasazením a s pomocí diváků se to poskládalo dohromady,“ pronesl vsetínský trenér Roman Stantien po vydřeném postupu.

Klub, s nímž na přelomu milénia získal jako hráč všech šest jeho extraligových titulů, dovedl podruhé za sebou do semifinále. I když v sérii se Slavií balancoval na hraně vyřazení, které odvracel v prodloužení čtvrtého zápasu v Praze.

„Kdybychom vypadli, celá sezona, celá práce by vyšla na zmar. To by hodně mrzelo. Ale v mužstvu je velká síla. I za stavu 1:2 na zápasy bylo v kabině cítit, že si kluci věří a jdou si za tím. Doma to potvrdili,“ chválil slovenský trenér tým po suverénním vítězství 5:1.

„Soutěž byla extrémně vyrovnaná už v základní části, takže jsme těžkou sérii předpokládali. Jak šla do finále, tak jsme měli více fyzických sil,“ poznamenal Jonák, jenž uzemnil Slavii dvěma rychlými zásahy.

Lapač, kam v pátek večer dorazilo 4 300 diváků, čeká další nápor fanoušků. V neděli se bude hrát od 17 hodin, pondělní utkání začne o půl hodiny později. Po dvou sezonách bez diváků je to pro hráče balzám.

„Atmosféra byla vynikající,“ lebedil si Jonák při pohledu na zaplněné tribuny. O podporu svých příznivců se budou vsetínští hokejisté znovu opírat.

„Prostějov dokázal, že má velkou sílu, když vyřadil soupeře, který byl v základní část docela suverénní. Ale věříme si, odehráli jsme s nimi dobré zápasy a přejdeme přes ně,“ troufá si Jonák před reprízou tři roky staré čtvrtfinálové série, kterou Vsetín urval v rozhodujícím sedmém zápase.

Kromě houževnatého soka se ale musí vyrovnat s bobtnající marodkou.

„Čtyři kluci nastoupili se sebezapřením. Provází nás to celou sezonu. Snad jen dva zápasy jsme hráli v kompletní sestavě. Zabrali kluci, kteří hrají méně, nebo ti, na které se tolik nespoléháme. O tom je play off. Jak je silná lavička, tak je silný mančaft,“ dodal Stantien.