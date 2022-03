Vsetínský Půček: Stav 1:1 bereme. Hrát s Kucharczykem je čest

„Vzhledem k okolnostem a vývoji úvodního zápasu, který se nám nepodařilo uhrát, to bereme,“ pronesl útočník Roman Půček po dopoledním tréninku na Lapači.

Dnešní předzápasový už absolvují Půček a spol. v Edenu.

Čtvrtfinále se hraje jen na tři výhry. Dostává vás to pod větší tlak?

Je to specifické. Každý zápas má o něco větší váhu, než kdyby se hrálo na čtyři vítězství. V Praze chceme zvládnout obě utkání. Ale kdyby se série vrátila k nám na pátý zápas, tak nás poženou naši fanoušci.

Do Prahy se jich chystá výprava.

Vsetínští fanoušci jsou fanatici. Pro ně hrajeme každý zápas. V obou domácích utkáních byla fantastická kulisa. Maximálně jsem si je užil. Fanouškům bych chtěl poděkovat, že nás podporují a ženou dopředu. Ve druhém zápase jsme jim to snad splatili.

Série je chudá na góly (1:2, 2:0). Čím to je?

Vyzdvihl bych výkony gólmanů, kteří chytali oba zápasy velmi dobře, a nám se nedaří prosadit. Pokusíme se to na Slavii změnit. Osobně se mi tam hraje dobře.

Základem výhry ve druhém zápase byla nula Jakuba Málka. Co říkáte na jeho výkony v jeho 19 letech?

Kuba je velmi šikovný a pokorný chlapec. Přeju mu štěstí do každého zápasu. Za práci, kterou tady odevzdává, si to jednoznačně zaslouží.

Vaše lajna s Radimem Kucharczykem se prosadila v sérii zatím jednou. Vy s Davidem Klímkem máte dohromady stejně let (42) jako on. Jak vám to spolu pasuje?

Už jsme s Radimem za minulou sezonu něco odehráli. Budu mluvit i za Daniela Klímka, když řeknu, že je to pro nás velká čest, velká škola, že můžeme v tomhle složení nastupovat.

On je nepsaný šéf, že?

Stoprocentně. Co řekne Radim, to platí.

Několikrát ale prohlásil, že končí s hokejem.

To vypráví novinářům schválně. (úsměv) Podle mě si to šetří na poslední děkovačku. Jsme rádi, že pokračuje, a doufáme, že bude pokračovat, protože je ikonou hokejového Vsetína.