Vsetín zase porazil Jihlavu. O druhé místo ale musí ještě zabojovat

„Doma se nám hraje lépe, je to obrovská výhoda,“ uvědomuje si vsetínský útočník David Rác, který se svými spoluhráči drží tři kola před finišem dlouhodobé části druhou pozici.

Hokejisté Robe si ji pojistili pondělním domácím vítězstvím 2:1 nad Jihlavou. Se suverénem soutěže tak ve čtyřech vzájemných zápasech sezony neztratili ani bod.

„To nic neznamená. Play off je jiné, může se to celé otočit. Loni jsme třikrát porazili Vary a pak jsme s nimi prohráli čtvrtfinále 0:4 na zápasy,“ připomněl druhý kouč Vsetína Luboš Jenáček.

Vsetínské však zajímá především bilance z utkání proti Kladnu a Českým Budějovicím, kteří jim můžou druhou příčku ještě vyfouknout. Tříbodový rozdíl se dá zlikvidovat už v dnešním kole.

„Druhé místo je blízko, ale ze všech týmů máme nejtěžší los,“ poznamenal Jenáček.

2. Vsetín 103 3. České Budějovice 100 4. Kladno 100 Zbývající program

Vsetín – Slavia Praha (v), Přerov (d), Budějovice (v)

Budějovice – Frýdek-Místek (d), Poruba (v), Vsetín (d)

Kladno – Ústí (d), Třebíč (v), Litoměřice (d)

Vsetín – Slavia Praha (v), Přerov (d), Budějovice (v) Budějovice – Frýdek-Místek (d), Poruba (v), Vsetín (d) Kladno – Ústí (d), Třebíč (v), Litoměřice (d) Poznámka: V případě bodové rovnosti budou rozhodovat vzájemné zápasy. Vsetín je má horší s Kladnem, s Budějovicemi(2:3, 1:2, 3:2) ještě hraje.

Zatímco pronásledovatelé hrají dvakrát doma a čeká je pouze jeden soupeř s motivací postoupit do play off nebo vylepšit svoje postavení v osmičce, Vsetín má takové duely před sebou dva a ven jede dvakrát. „Je možné, že budeme muset vyhrát všechny tři zbývající zápasy,“ dumá Jenáček. Končit bude jeho tým příští úterý v Českých Budějovicích. „Ideální by bylo, kdybychom už měli druhé místo jisté. Kluci, kteří táhnou celou sezonu, by si mohli orazit. Ale myslím, že se to bude tahat až do posledního kola.“

Do módu play off najeli hokejisté Vsetína po reprezentační pauze. Vidět to bylo i proti Jihlavě.

„Zápas měl nádech a parametry play off. Byl nejvyhecovanější ze všech čtyř, měl nasazení a vyhrál šťastnější,“ uznal Jenáček.

Pokud Vsetín neklesne na čtvrté místo, tak se s Jihlavou střetne až v případné baráži. K té je však ještě hodně daleko. Čtvrtfinále rozehraje příští pátek a sobotu na Lapači.

V současné podobě se play off Chance ligy odehraje letos naposledy. Příští rok vyvrcholí soutěž finálovou sérií a její vítěz postoupí do extraligy na úkor nejhoršího týmu.