Před play off chtějí jihlavští hokejisté získat pohodu. Výhrou na Slavii

Další program Chance ligy bude mít z pohledu jihlavských hokejistů podobu souboje s osmým nejlepším týmem základní části. Už delší dobu je totiž jasné, že Dukla půjde do vyřazovací části z vedoucí pozice. A to znamená, že jak čtvrtfinále, tak i případné semifinále odstartuje dvěma zápasy na domácím ledě.

„Myslím, že je to pro nás rozhodně výhoda,“ nepochybuje aktuálně čtvrtý nejproduktivnější hráč Dukly Nicolas Werbik, který od poloviny října loňského roku jezdí Jihlavě pravidelně vypomáhat z extraligového Zlína.

Poslední utkání dlouhodobé části odehrajete v Praze na Slavii. Bude to dobrá příprava na play off?

Určitě budeme chtít vyhrát. Jak už jste řekla, je to poslední zápas před play off a my se chceme dostat do pohody. Abychom ze sebe měli dobrý pocit.

Variant, na koho můžete ve čtvrtfinále narazit, je hned několik. Sledujete možné soupeře nějak pečlivěji, nebo to jde mimo vás?

Samozřejmě, že víme, jaké týmy můžeme dostat, ale na nás vůbec nezáleží. Aktuální stav se může ještě dost změnit. Každopádně až to budeme vědět definitivně, pak se na toho soupeře určitě dobře připravíme.

Je pro vás z kvarteta Prostějov, Litoměřice, Havířov a Frýdek-Místek někdo vyloženě nepříjemný? Na koho byste narazit nechtěl?

Není. Nechci říct, že je to úplně jedno, ale vlastně se to tak dá říct, protože všechny ty týmy, které bojovaly o play off, hrály dobře. Víme, že to nebude lehké, ale já věřím, že sérii zvládneme. Ať už proti nám bude stát kdokoliv.

Je jasné, že od Jihlavy všichni čekají minimálně postup do baráže o extraligu. Nemůže to být pro tým až příliš svazující?

Máte pravdu, že po nás všichni chtějí, abychom postoupili. Ale my to chceme taky.

Je vidět, že se na závěr sezony vyloženě těšíte...

Jasný, už se nemůžeme dočkat.

V dresu Dukly jste zatím odehrál přes třicet zápasů a co se produktivity týká, vychází vám v průměru jeden kanadský bod na zápas. To asi musíte být spokojený, nebo snad ne?

Samozřejmě, že jsem rád, že mi to tam občas padne, že pomáhám týmu vyhrávat. Za to ovšem musím taky poděkovat klukům z lajny, že nám to spolu tak jde. Teď ale hlavně věřím, že nám to půjde i ve vyřazovacích bojích.

Generálku byste si mohli dát právě v úterý na Slavii, co říkáte? Mimochodem, v zatím posledním vzájemném utkání jste se na výsledku 3:0 podílel jedním gólem a jednou asistencí...

Tak jo, budu se snažit na to navázat.