Asi na nás umí, říká o Vsetínu jihlavský útočník Skořepa

V aktuální tabulce Chance ligy dělí vedoucí Jihlavu a druhý Vsetín devítibodová propast.

Velký rozdíl, chtělo by se říct.

Přesto letošní vzájemné zápasy Dukly a Valachů v základní části druhé nejvyšší soutěže (až na jednu výjimku) nabídly zcela vyrovnané bitvy a skončily nejtěsnějším možným výsledkem – o vítězi rozhodoval jediný gól. Trochu paradoxně se přitom ve všech čtyřech případech z bodového zisku radoval jediný tým: Vsetín.

„Kromě jednoho zápasu, kdy nám dali devět gólů, to ale nebylo nijak jednoznačné. Ale vždy nám dali o ten jeden gól víc než my jim,“ říká jihlavský útočník Josef Skořepa. „Bohužel jsme neproměnili šance, kterých jsme proti nim měli spoustu.“

Vzájemná bodová bilance 0:12 však vypadá hrůzostrašně. „Těžko říct, čím to je. Asi na nás umí,“ připouští nejzkušenější hráč Dukly. „Ale v základní části je to jiné, než kdybychom je dostali v play off. Tam se vše anuluje a můžeme čtyřikrát vyhrát zase my.“

Rozhodla jedna nenápadná střela z rohu

Obrázek známý z předchozích letošních bitev nabídlo i pondělní utkání na vsetínském Lapači. „Ten zápas měl už náboj play off. Lidem se musel líbit,“ myslí si Skořepa. „Rozhodla jedna nenápadná střela z rohu. Přitom kdybychom dali o nějaký ten gól víc my, mohli jsme si odvézt všechny tři body.“

Takový byl ostatně i předzápasový jihlavský plán. „Jeli jsme tam s tím, že je to pro nás dobrá příprava na play off. Vsetín celou sezonu dokazuje, že je to kvalitní soupeř,“ připouští Skořepa. „Chtěli jsme předvést dobrý výkon a to se podařilo. Bohužel se nám zápas nepodařilo dovést do vítězného konce,“ mrzí ho.

Dojít až do závěrečných bojů o postup do extraligy chce letos především Jihlava. „Máme určitý cíl. Nemůžeme koukat, koho v play off dostaneme a koho ne. Jelikož chceme postoupit, tak musíme porazit všechny, co nám přijdou do cesty,“ má jasno Skořepa.

Ten se proto odmítá zabývat myšlenkou, zda by nebylo lepší se Vsetínu v případném semifinále vyhnout. Tomu tak s jistotou bude, pokud oba týmy v závěru základní části udrží své aktuální tabulkové postavení.

„V play off se může stát cokoliv, mohou je porazit outsideři a do baráže se ani nemusí dostat. Ale podle mě jsou na ni velký adept,“ připouští Skořepa.

Sedmatřicetiletý forvard už proto vypustil z hlavy prosincový televizní duel, při kterém Jihlava ve Vsetíně podlehla 2:9! „Ten zápas si už nepamatuji, raději,“ říká s hořkým úsměvem.

A velkou událost na druhou stranu nedělá ani z náskoku, který si Jihlava v letošní sezoně na vedoucí pozici vybudovala. „Jo, pohled na tabulku je hezký. Ale v úterý základní část skončí a pak se pojede zase od nuly,“ uvědomuje si. „Ve zbývajících dvou zápasech si chceme vyzkoušet přesilovky a na play off se nachystat,“ prozradil.