Vsetín drtí marodka. Nebudeme metat blesky, říká asistent Rob po první prohře

„Jsou to vesměs drobné věci jako naražené rameno, natažené vazy v kotníku, rozešitá noha, doléčování po operaci, ale bohužel se sešly najednou,“ prohodil asistent vsetínského trenéra Luboš Rob starší.

Vsetín šlágr druhé nejvyšší soutěže a zápas o první místo i vinou rozsáhlé marodky prohrál 2:6 a přepustil vedení v soutěži svému prvnímu přemožiteli.

Obránci Teper s Madsenem a útočníci Kubiš s Klhůfkem do sezony ještě vůbec nezasáhli. Postupně odpadli Petrovický, Berzinš, Bláha a Holec, se sebezapřením hrající Jonák nastupoval v pondělí jen do přesilovek. „Ani jedna pětka nehraje ve složení, jaké bychom si představovali,“ podotkl Rob.

Proti Porubě musel Vsetín v nouzi nasadit juniora Dědka a teprve šestnáctiletého Koláčka, pro něž byl duel s novým lídrem až příliš těžkou zkouškou. Ještě před koncem prostřední třetiny je trenéři stáhli a sestavu zúžil na tři útoky.

„Chtěli jsme tým ještě rozpohybovat, zkorigovat výsledek a zápas ještě zdramatizovat,“ vysvětloval Rob krok, který stejně vyzněl do ztracena.

Na Lapači věří, že absentující hráči budou brzy schopni vyjet na led. „Už teď ve středu v Přerově by se do sestavy měli vrátit dva, kteří by měli být oporami mužstva,“ nastínil Rob.

I proto Vsetín nehledá posily jinde. Na pořadu dne není ani krátkodobá výpomoc. „Týmy, se kterými jsme chtěli spolupracovat, nejsou v herní pohodě. Navíc máme na soupisce třicet hráčů a rozpočet není bezedný. Musíme si vystačit z vlastních zdrojů,“ uvedl Rob.

„Věříme, že se brzy dáme dohromady a budeme mít spíš problémy, koho do sestavy nasadíme.“ Potíže mají ve Vsetíně v obraně, více branek inkasovaly jen Slavia s Litoměřicemi.

„Dostáváme laciné góly. Všechno vychází z osobních soubojů v obranné třetině. Od začátku zápasu s Porubou jsme nebyli silní na zadním mantinelu a každá druhá střela byla pro nás nebezpečná. Špatně jsme blokovali rány od modré čáry,“ shrnul vsetínský asistent.

Daleko do pohody má ruský gólman Maxim Žukov. V prvním kole vynuloval Třebíč, od té doby ale chytá s tristní úspěšností 77,8 %. Po páté porubské trefě ho trenéři raději posadili a první prvoligové zákroky sbíral junior Pavlíček. „Max by měl být naší oporou a věříme, že bude,“ řekl na jeho adresu Rob.

Přes všechny zmíněné peripetie panuje ve Vsetíně se vstupem do sezony spokojenost. „Vyhráli jsme čtyři zápasy, tak nebudeme po první prohře metat blesky,“ ujistil Rob.