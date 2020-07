Hokejisté Ústí nad Labem vyjeli na led i s Trávníčkem

„Zatím s námi budou trénovat. Karel Kubát si hledá angažmá, Marek Trončinský se chystá na návrat do Velké Británie, kam by měl ale odcestovat až někdy v září či v říjnu. Není vyloučené, že za Ústí třeba na začátku sezony na pár zápasů i nastoupí,“ uvedl ústecký sportovní jednatel Jan Čaloun.

Slovan trénoval na dvě party, tým doplnili mladíci z juniorky a také čtyři hráči z extraligové Mladé Boleslavi, s níž Ústí bude letos spolupracovat. Boleslav zatím poslala do partnerského klubu brankáře Radka Haase a útočníky Vladislava Houšku, Jana Grima a Petra Maršouna. „Chceme, aby tu byla co největší konkurence, protože jen ta hráče posouvá,“ říkal Čaloun.

Ústí na jaře řešilo existenční problémy poté, co zkrachovala jednání s „tajemným sponzorem“. Hrozilo dokonce, že se nepřihlásí do 1. ligy. Teď je ale finanční situace klubu stabilizovaná, Ústí slušně posílilo a v soutěži už nechce být za otloukánka, jak tomu bývalo v posledních letech. „Chceme vrátit diváky do hlediště a poprat se o play off!“ přeje si Čaloun.

Do pořádných potíží se naopak dostal konkurenční Chomutov. Milionové dluhy má vyřešit vstup nového investora, pokud to nevyjde, bude hrát jen krajskou ligu.