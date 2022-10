Třebíčský útočník Michálek: Využili jsme toho, že byl Zlín v křeči

Loni se po úvodních sedmi kolech nové sezony usadili třebíčští hokejisté na prvním místě tabulky. Letos jsou sice ve stejnou dobu „až“ třetí, ovšem na nejvyšší příčku po víkendovém vítězství v souboji se Zlínem ztrácejí už jen jeden bod.

„Pomalu se sehráváme, začíná si to sedat. Proti Zlínu jsme podali super výkon, porazili jsme hodně silný tým. A jsme za to rádi,“ pochvaloval si sobotní výhru 2:1 útočník Horácké Slavie David Michálek.

Inkasovali jste opět jen jednou, gólman Pavel Jekel vás drží?

Přesně, byl zase skvělý. Navíc jsme si řekli, že budeme hrát raději víc ze zabezpečené obrany, protože Zlín má opravdu výborné mužstvo.

Postavení Beranů v tabulce, kdy jsou aktuálně společně se Šumperkem úplně nejhorší, tomu však neodpovídá...

Musím říct, že bylo vidět, že hrají v křeči a nejsou v pohodě. No a my jsme toho využili. Dobře jsme se na ně připravili a zaslouženě vyhráli.

Utkání vidělo přes sedmnáct set diváků, jaká byla atmosféra na stadionu?

Celý den byl super. Vzdávali jsme hold armádě, hasičům a zdravotníkům. Podobnou akci jsem tady v Třebíči zažil už před asi třemi lety a byla to zase paráda. Kéž by lidé v takovém počtu chodili pravidelně. To se pak hraje mnohem líp.

Jak se vám dívá na tabulku? Už zase patříte ke špičce ligy...

Je to skvělé, ale taky moc dobře víme, že stačí jeden prohraný zápas a v téhle nabité soutěži můžeme propadnout klidně až do spodní poloviny tabulky. A to určitě nechceme.

Coby rodák z Havlíčkova Brodu už jste si v Třebíči zvykl?

Jasně, mám tady byt, žiju tu s přítelkyní, takže už jsem napůl Třebíčák. Je to opravdu krásné město, užívám si to tu.

A snažení Havlíčkova Brodu ve druhé lize ještě sledujete?

Samozřejmě, každý výsledek. A klukům moc fandím.