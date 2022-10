Bořutovi Třebíč svědčí. Mám dobré spoluhráče, říká zkušený obránce

„Popravdě moc nevím, co od Poruby čekat, co bude hrát, protože jsem ji viděl někdy před dvěma lety. Ale jelikož znám jejího trenéra, pana Režnara, tak tuším, že soupeř bude hrát aktivní a hodně agresivní hokej. Napadat nás,“ zamýšlel se třebíčský obránce Antonín Bořuta, který hraje v barvách Horácké Slavie první sezonu. A nutno dodat, že změna prostředí mu zatím náramně svědčí.

Zkušený bek má po sedmi odehraných kolech na kontě devět kanadských bodů za dva góly a sedm asistencí, což z něj dělá druhého nejproduktivnějšího třebíčského hráče hned za útočníkem Ladislavem Bittnerem (7+2).

„Mám dobré spoluhráče,“ odmítá přílišnou chválu třiatřicetiletý Bořuta. „Opravdu nám to klape, za což jsem moc rád. I jako tým sbíráme hodně bodů do tabulky.“ Loni působil Bořuta v rakouském HC Innsbruck. „A původně to vypadalo, že tam asi i zůstanu, měl jsem opci. Jenže klub ji nakonec nechtěl uplatnit, protože se měnila pravidla ohledně cizinců,“ vysvětloval rodák ze Zlína.

Chvilku přemýšlel, zda si v zahraničí hledat něco jiného, ovšem pak se ozvala Třebíč. „A já jsem moc rád, že se ozvala,“ ujišťoval Bořuta. O tom, že zvolil správně, se mimo jiné přesvědčil znovu v minulém kole, v němž doma Horácká Slavia porazila ještě na jaře extraligový Zlín. Tedy jinými slovy Bořutův mateřský oddíl.

Třebíčští hokejisté slavili další úspěch.

„Je to tak, pocházím ze Zlína, ale nijak zvláštní zápas to pro mě nebyl. Mám to nastavené tak, že tam, kde zrovna jsem, odvádím co možná nejlepší práci. A je mi jedno, proti komu hrajeme,“ vysvětloval.

Ostatně podobně by to měl prý i v případě, že by se hrálo proti Znojmu, kde nyní žije. „Jsem taková znojemská naplavenina,“ usmíval se Bořuta. „Za těch deset let, co jsem tady hrál, jsem si ve Znojmě zvykl. Třeba proto, že je tu tepleji. Je to taková česká Florida,“ culil se.

Další zápas v Pelhřimově

Druhý zástupce kraje Vysočina figuruje v dnešním programu první ligy jako domácí tým. A to i přesto, že Dukla Jihlava přivítá Sokolov na pelhřimovském ledě.

O uplynulém víkendu se jihlavským hokejistům příliš nedařilo, v Litoměřicích prohráli 3:5. K lepšímu výsledku Dukle nepomohl ani gól útočníka Matouše Menšíka, který si odskočil zahrát za mateřský klub z extraligové Olomouce.

„Od začátku spolupráce s Olomoucí plánujeme, že za nás bude Matouš příležitostně nastupovat. I s ohledem na to, aby odehrál nutný počet zápasů pro případnou účast v play off,“ vysvětloval na klubových stránkách sportovní manažer klubu Tomáš Vrábel.

Je ovšem otázkou, zda se Menšík objeví v sestavě Dukly znovu už dnes, nebo případně až v sobotním derby proti Třebíči. „Každopádně věříme, že pro nás bude pokaždé velkou posilou,“ dodal Vrábel.