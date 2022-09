Konečně jsme taky vyhráli venku, oddechl si třebíčský útočník Bittner

Až do středečního večera sbírali body pouze doma, v 6. kole se však poprvé v novém prvoligovém ročníku radovali také v roli hostů. Třebíčští hokejisté zvítězili na ledě B-týmu Pardubic těsně 3:2. „Musím říct, že to byl hodně těžký zápas, soupeř hrál rychlý hokej. Bylo tam i dost soubojů,“ pustil se do hodnocení třebíčský kapitán Ladislav Bittner, který k úspěchu svého týmu přispěl dvěma góly včetně vítězného.