Zlín nespasil, Přerov vytáhl. Dvě tváře jedné sezony trenéra Svobody

Od 17.30 vybruslí na led Jihlavy, která v základní části skončila čtvrtá. „Jdeme do toho s tím, že můžeme překvapit,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý kouč. Zubři od postupu do první ligy v roce 2015 ve čtvrtfinále nikdy nechyběli. „Teď byl hlavní úkol nehrát o záchranu, nesestoupit a nemít existenční problémy. Všechno navíc se bralo pozitivně,“ dodal uvolněně.

To byly ambice v prosinci. Co teď, před startem play off?

Vždy je příjemné hrát o úspěch. A v play off se o úspěch hraje. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme.

Páté místo musí v konečném důsledku těšit.

Určitě. Vzhledem k tomu, jak soutěž probíhala a jak byla vyrovnaná. Několik týmů bylo v ohrožení play out, včetně nás. Jsem rád, že se nám podařilo z té situace dostat, takže pátá příčka je úspěch. U některých mančaftů se o play off nebo play out rozhodovalo až v posledním kole.

U vás to bylo v předposledním.

Ano, některé týmy to měly horší. My jsme se každý zápas snažili hrát jako ten poslední, nejdůležitější. A jsme rádi, že to vyšlo.

Jaké to je převzít tým uprostřed sezony?

Situace byla, jaká byla. Člověk se s tím musí vyrovnat, pro mě to nebyla první taková zkušenost. Pokaždé to není jednoduché, protože většinou tým přebíráte v ne úplně dobré pozici, ale zvládlo se to. Teď už se koukám dopředu.

Ze začátku to výkonnostně nebylo ono. Z posledních patnácti zápasů jste však jedenáct vyhráli.

Pracovali jsme na tom celou dobu, co jsme tým převzali. Upřednostnili jsme si některé věci, které jsme chtěli dostat do naší hry. Hodně jsme pracovali na přesilovkách. Začaly fungovat a dost jsme si jimi pomohli. Stejně tak výborně chytali gólmani, obdrželi jsme málo gólů, takže i když jsme jich vstřelili málo, dařilo se nám bodovat. To byl klíč.

Jan Süss z Přerova uprostřed mezi hráči Zlína.

Od začátku února jste padli jen dvakrát. Jak to může pomoci do play off?

Máme vzestupnou tendenci. Samozřejmě víme, že zápasy budou od nuly, ale sebevědomí hráčů roste. Spousta z nich se dostala do herní pohody nebo lepšího rozpoložení. To by mohlo přispět k výkonům.

Jaký bude Jihlava soupeř?

Těžký. Patří mezi lídry soutěže, v tabulce se pravidelně pohybuje nahoře. Víme, jakou kvalitu má. Je to dobře organizovaný tým, fyzicky skvěle připravený. Ale věříme, že ta série bude dobrá, možná i s úspěchem pro nás.

Coby kouč Zubrů jste Jihlavu v základní části porazil venku 4:2.

Z toho zápasu vycházíme. Doufám, že na to navážeme a ty dva venkovní zápasy se nám povedou. Každý tým má silné i slabší stránky, ale to si necháme pro sebe. Vždy nakonec rozhodují branky.

Ve čtvrtek vám to začíná prvním zápasem. Bude opatrný?

Hraje se na tři vítězné zápasy. Takže moc vyčkávání to nebude. Nějaká velká kalkulace, například se šetřením sil, nebude. Od začátku očekávám velké nasazení a tempo všech hráčů.

Doma vás pak požene plný dům. Konečně?

Fanoušci jsou důležitý faktor. Jsme rádi, že nám v rozhodujících zápasech doma i venku pomohli. Hráči to vnímají. Je to velká opora.

V září jste po sérii proher rezignoval z extraligového Zlína. Berani nakonec spadli. Mrzí to?

Je to smutné. Někdo to být musel. Škoda, že se od konce září nepovedlo ten tým nějak pozvednout.

Co vás k rezignaci dohnalo?

Měl jsem pocit, že Zlínu už nemůžu prospět. Bylo to osobní rozhodnutí, bohužel to nepomohlo tak, jak jsem si myslel. Člověk se rozhoduje teď, ne zítra. Dlouho jsem nad tím ale nepřemýšlel.

Trenér Robert Svoboda vede trénink hokejistů Zlína.

Co teď bude s hokejem ve Zlíně?

Jó, tak to nevím. Já mám jen ty zprávy, co se prezentují v médiích. Předpokládám, že hokej neskončí. Chtějí se pokusit dostat zpátky. To je správné. Ale je to otázka pro lidi, co tento cíl budou plnit.

Vy máte své úkoly v Přerově.

Oslovili mě. V té době jsem neměl jinou nabídku, nad kterou bych uvažoval. Přerov jsem znal ze vzájemné spolupráce se Zlínem. Pro mě to byla dobrá nabídka, neváhal jsem.