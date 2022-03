Historický sukces: sokolovští hokejisté jsou ve čtvrtfinále první ligy

Závěr základní části sice nebyl nijak oslnivý, v posledním utkání prohráli na ledě Horácké Slavie Třebíč 3:2 v prodloužení, ale bodový zisk je posunul přímo do čtvrtfinále.

„Máme velkou radost, že se nám podařilo uhrát ten vytoužený bod. Chtěl bych klukům poděkovat za bojovný výkon, který nás poslal do čtvrtfinále,“ radoval se po utkání sokolovský trenér Martin Štrba.

„Jeli jsme bodovat a to se nám povedlo. Každý věděl, o co se hraje a dal do toho sto procent. Byl to těžký zápas a ten bod pro nás byl odměnou. Jsem hrdý na tým za to, co jsme v základní části dokázali,“ připojil kapitán Tomáš Rohan.

Ve čtvrtfinále se sokolovští paradoxně utkají znovu s Třebíčí. O postup do semifinále se bude hrát na tři vítězné duely od čtvrtka na ledě celku z Vysočiny. Druhý duel se odehraje hned v pátek opět tam. V Sokolově se v každém případě bude hrát za týden v pondělí, případně v úterý 15. března.

Eventuální rozhodující zápas by byl na programu ve čtvrtek 17. března v Třebíči. „Čeká nás teď pauza, ve které pořádně zregenerujeme, doléčíme šrámy a začneme se připravovat na vrchol sezony,“ popisuje trenér Martin Štrba.

„Čeká nás čtvrtfinále, takže si pořádně odpočineme a zabojujeme o semifinále,“ plánuje kapitán Tomáš Rohan.

Ani to nemusí být konečná. „Tým má nastavený motivační prémiový řád za postupy do dalších kol. Do Třebíče pojedeme už ve středu a uděláme prostě vše pro úspěch. Uvidíme, jak se bude dařit,“ uvedl sokolovský generální manažer David Soukup.

„Cílem byla záchrana, dále postup do předkola a případně umístění do šestého místa. Dosažený výsledek samozřejmě po sportovní stránce překrývá i případné nedostatky a sezonu už nyní můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou. Opět jsme se někam posunuli, a když se podíváte, s kým měříme síly, jaká je tradice těch týmů a jaké jsou jejich finanční možnosti, tak je to až neuvěřitelné. Samozřejmě to není náhoda, je to o spoustě souvislostech a o obrovském množství práce,“ dodal.

K šestici, která postoupila přímo do čtvrtfinále (Litoměřice, Vsetín, Třebíč, Jihlava, Přerov, Sokolov) postoupí z předkola další dva celky. Předkolo play off první hokejové ligy začalo v sobotu a hraje se na dva vítězné zápasy. Série začaly na ledě po základní části hůře postavených celků. Desátý Frýdek-Místek hostil sedmou pražskou Slavii (1:3) a devátý Kolín přivítal osmý Prostějov (1:2). Druhé duely se odehrají v Praze a Prostějově dnes, případné třetí hned o den později na stejných místech.

Pro postup do finále a k triumfu v druhé nejvyšší soutěži a tím spojenému postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže už budou potřeba čtyři výhry.

V play down budou od středy 9. března bojovat na čtyři vítězné zápasy Ústí nad Labem se Šumperkem. Poražený tým sestoupí do druhé ligy a vítěze čeká baráž s nejlepším celkem třetí nejvyšší soutěže.