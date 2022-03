Prodala tři útočníky. Přesto chce Dukla Jihlava v play off vyhrávat

Především z ekonomických důvodů se pak před koncem základní části rozloučili s dvojicí produktivních útočníků Jiřím Fronkem (Litvínov) a Peterem Lichancem (Olomouc), odchod do Vítkovic si nakonec vymodlil také další forvard Jakub Illéš.

To vše jsou podle některých škarohlídů indicie, že jihlavští hokejisté před nadcházejícím play off mají o poznání nižší ambice než v minulém ročníku, kdy Dukla až do rozhodujícího sedmého zápasu semifinále proti Kladnu srdnatě bojovala o možný návrat do extraligy.

„Těmto lidem, kteří si to myslí, to stejně nikdo nevyvrátí. A pro mě je to mrhání energií. Takže jim to vyvracet rozhodně nebudu,“ říká smířlivě trenér Dukly Viktor Ujčík. „Pro diváky, kteří fandí Dukle, máme vzkaz jednoznačný: chceme vyhrávat,“ slibuje červenožlutým barvám věrným příznivcům.

„Tím, že někteří kluci odešli, to pro někoho může znamenat něco jiného. Ale pro nás je to pořád stejné. Je to sport, my chceme být lepší než ti druzí. To je hnací motor a motivace pro všechny sportovce,“ pokračuje jihlavský kouč.

Jihlavští hokejisté se radují z gólu, sleduje je trenér Viktor Ujčík.

Ten připouští, že situace Dukly bez trojice útočníků Fronk, Lichanec, Illéš rozhodně nebude jednoduchá. „Na play off budou chybět každopádně. Samozřejmě, takoví hráči vám chybí už v sezoně,“ připustil Ujčík. „Ale bereme to jako fakt. Prostě situace je, jaká je. Byli jsme postavení před hotovou věc, jsme v nějaké ekonomické situaci a je to příležitost pro ostatní ukázat, že si zaslouží více prostoru na ledě a nahradí je,“ burcuje své svěřence.

Prvním soupeřem Dukly ve vyřazovací části bude Přerov. Tedy tým, který v závěru základní části dokonale změnil svou tvář a stal se neoblíbeným sokem.

„Kdybych si mohl vybrat soupeře pro play off, tak je bych si rozhodně nevybral,“ říká s hořkým úsměvem Ujčík. „Na začátku sezony měli nějaké své problémy, poté došlo k výměně trenéra, získali nějaké posily a tým nyní šlape velice dobře,“ připomíná Ujčík, že Zubři z posledních třinácti zápasů vybojovali jedenáct vítězství, včetně toho na ledě Dukly.

„V posledním zápase jsme s nimi doma prohráli, kdy byl soupeř hodně silný na puku,“ vrací se Ujčík k porážce 2:4. „Ale jak se říká: pro play off si člověk soupeře vybírat nemůže. Pokud chcete jít dál, musíte porazit kohokoli.“

Výhodou Dukly by mohlo být, že v sérii na tři vítězství první dva duely sehraje doma.

„Když se vyhraje, tak to výhoda je. Když ne, dostáváte se pod tlak,“ uvědomuje si Ujčík. „Jet do Přerova za stavu 2:0 na zápasy je určitě jednodušší než za stavu 1:1 nebo 0:2. Ale tak se na to nedá dívat. Je potřeba jít zápas od zápasu a prostě bojovat.“ Série na tři vítězství může být podle Ujčíka zrádná. „Prostor pro nějaký blackout je menší, než když se hraje na čtyři. Ale to je pro všechny stejné,“ doplňuje jihlavský kouč.

Chytat bude Žukov

Ten má v tuto chvíli jasno o tom, že v brance Dukly sérii začne dvaadvacetiletý Rus Maxim Žukov. Tedy brankář, který v loňské vyřazovací části Chance ligy doslova zářil. „O jedničce máme jasno. Ale samozřejmě na té jedničce nyní bude, aby to potvrdila,“ tvrdí Ujčík. „Uvidíme, jestli je to sázka na jistotu. My mu věříme.“

Několik vyložených šancí Slavie sice jihlavský brankář Maxim Žukov zastavil, přesto nakonec Dukla nezískala ani bod.

Mladého gólmana by však mohla ovlivnit atmosféra spojená s aktuálními válečnými operacemi ruské armády na ukrajinském území. „Všechny ty věci ho samozřejmě mohou nějakým způsobem ovlivnit. Ale já doufám, že se to nestane,“ dodal.