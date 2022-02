Předzvěst prvoligového play off: do Jihlavy dorazí Dukla

„Je pravda, že se člověk trochu projede. Ale neděláme to první den a každý jsme nějakým způsobem zvyklý to nějak strávit,“ říká trenér Dukly Viktor Ujčík.

„Já jako trenér musím říct, že zatímco pro kluky je dlouhá cesta nepříjemná a musí se po ní rozhýbávat, já mám krásný čas si schrupnout a odpočinout si. Takže tyto delší cesty vítám,“ říká kouč, který v květnu oslaví padesátiny.

„Každý nemá takové štěstí, že se může v práci vyspat,“ pokračuje v lehkém tónu jihlavský kouč.

Podle výsledku sobotního střetnutí to však vypadá, že si schrupli také jihlavští hráči. Na ledě aktuálně čtrnáctého celku Chance ligy prohráli 5:1, když selhali především v prostřední části, kterou domácí ovládli v poměru 4:1.

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

„V utkání nám příliš nefungovaly přesilovky a oslabení, naopak domácí tyto pasáže hráli dobře,“ všiml si Ujčíkův asistent Karel Nekvasil. „Nejvíce jsme však hořeli v přechodu útoku do obrany, kdy nám domácí neustále ujížděli do přečíslení, s tím brankáři už moc nenadělají.“

O dva dny později si Jihlava částečně spravila náladu ve Vrchlabí, kde zvítězila v prodloužení 3:2. V utkání se dvěma góly, včetně vítězné branky hned v patnácté vteřině nastavení, blýsknul útočník Matěj Zadražil.

Příprava na play off

Jihlavská Dukla si od zápasového zatížení neodpočine ani ve středu, kdy na domácím ledě přivítá suverénního lídra první ligy z Litoměřic s jeho vlastním projektem Dukla.

„Trénink je k hokeji nutný, ale zápasy jsou to, proč člověk ten sport dělá,“ nepřemýšlí nad náročným programem Ujčík. „Navíc, vždycky, když se hraje v takovém rychlém sledu, se člověk nemůže a nesmí babrat v tom, že něco nevyjde ideálně. Je tu rázem další zápas a my se na něj těšíme.“

Riku Sihvonen (v bílém vlevo) z Litoměřic slaví svůj gól proti Ústí.

Litoměřicím má Jihlava co vracet. V předchozích dvou utkáních s nimi prohrála, když v obou případech inkasovala pět branek: doma na konci září podlehla 3:5, na ledě soupeře o dva měsíce později 1:5.

Duel s Litoměřicemi navíc pro Duklu bude dobrou prověrkou, do konce základní části totiž zbývá pouze osm zápasů.

„Klukům už před každým zápasem říkám, že je potřeba pomalu se dostávat do play off módu. Je nutné být zodpovědný, ať po stránce životosprávy, regenerace i toho, co předvádí na ledě. Správně vyhodnocovat situace v zápase, aby člověk mohl být úspěšný,“ dodává Ujčík.