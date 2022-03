V předkole play off doplnily Slavii a Kolín Prostějov s Frýdkem-Místkem

K sestupujícím Benátkám nad Jizerou, Havířovu a Kadani, která v polovině listopadu odstoupila z ekonomických důvodů, se přidá také jeden z dvojice Ústí nad Labem, Šumperk. Čeká je play down o udržení na čtyři vítězné zápasy. Poražený spadne do druhé ligy a úspěšný celek bude hrát baráž s vítězem třetí nejvyšší soutěže.

Prostějov zabral po třech porážkách, při kterých získal jediný bod. Mezi 8. a 15. minutou se na jeho ledě konala přehlídka využitých přesilový her. Nejdříve otevřel skóre hostující Ladislav Bittner, potom v nich otočili stav na 3:1 Adam Havlík, Jan Kloz a Marek Švec. V čase 15:35 se podruhé v utkání prosadil Bittner, ale sedm sekund před koncem první třetiny využil i čtvrtou početní výhodu Jestřábů Petr Beránek.

V 38. minutě zvýšil Miloslav Jáchym, ale v úvodu třetí třetiny vrátili Horáckou Slavii na kontakt Adam Gajarský s Danielem Poizlem. Výsledek zpečetil 20 sekund před koncem při power play do prázdné branky Beránek.

Vrchlabí, které přišlo kvůli neoprávněnému startu útočníka Ondřeje Rohlíka o pondělní výhru nad Havířovem 4:1 a zápas byl kontumován 0:5, v přímém souboji o play off doma s Frýdkem-Místem kýženou výhru v běžné hrací době neuhrálo.

Domácí se ujali vedení v úvodu díky brance Tomáš Kynčla. V 32. minutě vyrovnal Rostislav Martynek, ale pět sekund před koncem druhé části vrátil domácím náskok Pavel Mrňa. Ve třetí třetině otočili stav Jakub Šlahař s Vítem Christovem a v čase 57:09 vynutil Tomáš Kaut prodloužení. V sedmé sérii rozstřelu rozhodl svým druhým úspěšným pokusem Tomáš Zeman, ale pro Vrchlabí už to bylo loučení se sezonou.

Vrchlabí nicméně stejně jako Poruba odvrátilo hrozbu play down. Ostravané vyhráli v Kolíně 3:1, poté co je v čase 44:43 dostal do vedení Markus Korkiakoski a v 54. minutě zvýšil Pavel Jenyš. Za domácí zkorigoval stav v přesilovce čtyř proti třem Lukáš Krejčík, ale výhru Poruby pojistil Dušan Žovinec.

Třináctému Ústí nad Labem by nakonec nepomohl ani úspěch se Slavií, které podlehlo 1:4. Pražané podesáté za sebou bodovali a pošesté z toho vyhráli. Po 83 sekundách hry se za hosty prosadil Martin Ondráček a v 16. minutě zvýšil Tomáš Knotek. Ve druhé třetině nejdříve snížil Tomáš Urban, ale v čase 39:33 vrátil hostům dvoubrankový náskok Radek Havel. Výsledek ještě dokonal v 53. minutě Patrik Machač.

Čtrnáctý Šumperk, který už měl jen teoretickou naději na únik play down, podlehl doma druhému Vsetínu 1:5 a potřetí za sebou nebodoval. Valaši odčinili pondělní domácí prohru s Kolínem 1:2 a zvítězili pošesté z uplynulých sedmi duelů. Ve 12. minutě se prosadili poprvé, když využil přesilovou hru Vít Jonák, a za 77 sekund zvýšil Ondřej Smetana. V druhém dějství snížil Denis Kindl, ale ve třetí části se za Valachy prosadil ještě dvakrát Luboš Rob a jednou Adam Hořanský.

Šestnáctý Havířov se rozloučil s první ligou po devíti letech domácí výhrou nad suverénem základní části Litoměřicemi 3:1. Favorizovaný Stadion otevřel skóre ve 14. minutě díky Jaroslavu Kracíkovi, ale před polovinou utkání vyrovnal Jakub Doktor. V čase 41:41 otočil stav v početní výhodě lotyšský obránce Gvido Jansons a 94 sekund před koncem přidal pojistku při power play do prázdné branky opět Doktor.

Patnácté Benátky nad Jizerou, které druhou nejvyšší soutěž opouštějí po 14 letech, na vlastním ledě podlehly Přerovu 2:5. Již jistě pátí Zubři, kteří měli jasno, že začnou čtvrtfinále na ledě čtvrté Jihlavy, si připsali jedenáctou výhru z posledních třinácti duelů.

Do vedení je v 5. minutě dostal Matouš Kratochvil, v čase 9:13 sice vyrovnal Antonín Dušek, ale za 55 sekund vrátil hostům vedení Antonín Pechanec a za dalších 39 zvýšil Tomáš Doležal. Ve 26. minutě snížil Adam Dlouhý. Hosté pojistili ve třetí třetině výhru v přesilovkách, které využili Jan Svoboda a Tadeáš Král.

LHK Jestřábi Prostějov : SK Horácká Slavia Třebíč 6:4 (4:2, 1:0, 1:2) Góly:

10:26 A. Havlík (Rudovský)

12:26 J. Kloz (T. Jáchym, M. Švec)

14:48 M. Švec (Klimíček, Mrázek)

19:52 P. Beránek (Zajíc)

37:01 M. Jáchym (Rudovský, Jiránek)

59:39 P. Beránek (A. Havlík) Góly:

07:27 L. Bittner (Psota, Střondala)

15:35 L. Bittner (Psota)

41:55 Gajarský (M. Furch)

44:26 Poizl (Střondala) Sestavy:

Bláha (M. Altrichter) – M. Jáchym, Klimíček, Staněk, Husák, A. Havlík, Zajíc, Vala – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák, Račuk, Mrázek – P. Beránek, J. Kloz, M. Švec – Štefka, T. Koblížek, Š. Jelínek. Sestavy:

Mičán (Jekel) – L. Forman, Tureček, Popela, Poizl, Zukal, M. Furch – Šťovíček, L. Bittner, Psota – Meluzín, Nedvídek, Střondala – Havlát, Gajarský, D. Sklenář – M. Zabloudil, D. Michálek, Lang – Krliš.

HC Stadion Vrchlabí : HC Frýdek-Místek 4:3N (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0) s.n.3:2 Góly:

02:38 T. Kynčl (Koffer, T. Urban)

39:55 Mrňa (Chrtek, Matýs)

57:09 T. Kaut (Nedbal)

T. Zeman Góly:

31:43 Martynek (Peterek, Ogurcov)

43:59 Šlahař (David Bartoš, O. Šedivý)

48:12 Christov (Peterek, Martynek) Sestavy:

J. Soukup (s.n. O. Štěpánek) – Linhart (C), Lytvynov, Kajínek, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Koffer, T. Kaut (A), T. Urban – M. Machač, P. Urban (A), Mrňa – Pochobradský, Chrtek, T. Zeman – Matýs, D. Chalupa, Kusý. Sestavy:

Baroš (Švančara) – M. Zbořil, J. Michálek, D. Krenželok, Teper, Ogurcov, Matyáš, Ciura, Korím – O. Šedivý (A), David Bartoš, Šlahař – Lyszczarczyk, Komorski, Klimša – Christov (C), Peterek, Martynek (A) – M. Hrubec, Ján Blaško. Rozhodčí: Hucl, Micka – Kreuzer, Polonyi Počet diváků: 1196

HC Benátky nad Jizerou : HC ZUBR Přerov 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Góly:

9:13 Dušek (Daniel Špaček, Kunst)

25:02 A. Dlouhý (Gajda, Wiencek) Góly:

4:52 Š. Kratochvil

10:08 Pechanec (Tadeáš Král, Ševčík)

10:47 T. Doležal (Sebera)

46:45 Jan Svoboda (F. Dvořák, Kubeš)

55:47 Tadeáš Král (Ševčík, Pechanec) Sestavy:

Žajdlík (Vopravil) – Kolmann, Hladík, Kunst, Kollert, Hampl, Patzelt – Gajda, Dušek, Daniel Špaček – Zajíček, A. Dlouhý, Wiencek – Cikhart, Pabiška, Vomáčka – Křepelka. Sestavy:

Petrásek (Klimeš) – Gréč, Kubeš, Dluhoš, R. Černý, Krisl, Ševčík – Jan Svoboda, M. Kratochvil, T. Doležal – Š. Kratochvil, Süss, Matěj Svoboda – Tadeáš Král, Pechanec, Herman – D. Indrák, F. Dvořák, Sebera – Matěj Novák. Rozhodčí: Čáp, Zavřel – Beneš, Dědek Počet diváků: 160

DRACI PARS ŠUMPERK : VHK ROBE Vsetín 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) Góly:

27:34 D. Kindl (Řezáč) Góly:

11:37 Jonák (Rob, J. Říha)

12:54 Smetana (R. Půček, Klímek)

41:00 Rob

47:26 Rob (Jonák, R. Vlach)

48:38 Hořanský (Venkrbec) Sestavy:

Mokry (49. R. Běhula) – Drtil (A), Pěnčík, Hrachovský, L. Rutar, Řezáč, Březák, Dudycha – Žálčík (A), D. Kindl (C), P. Kratochvíl – Kohút, Vildumetz, Vachutka – Šilhavý, Macuh, Šuhaj – Scheuter, Spratek, Antoníček. Sestavy:

Gába (D. Sachr) – Jerofejevs, Ondračka, Smetana, Buchta, Hryciow, J. Říha, J. Jenáček – Jonák (C), R. Vlach, Rob – D. Březina, Berger, Hořanský – R. Půček, Kucharczyk (A), Klímek – Apolenář, Venkrbec, Vítek. Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Zídek, Otáhal Počet diváků: 1125

SC Marimex Kolín : HC RT TORAX Poruba 2011 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Góly:

57:29 L. Krejčík (Jan Veselý, David Šafránek) Góly:

44:43 Korkiakoski (Guman, Jenyš)

53:37 Jenyš (Gřeš, Michal Barinka)

58:28 Žovinec (Hajný) Sestavy:

G. Kuzněcov (Sajdl) – Kukla, Piegl, Čáp, Pinkas, V. Čížek (A), Zorko, Klodner – Pajer, David Šafránek, Jan Veselý – Z. Král (A), Miškář, J. Sklenář – Ouřada, Štohanzl, L. Krejčík (C) – Matyáš Svoboda, Matějček, Síla. Sestavy:

Brízgala (Muštukovs) – Urbanec (C), T. Voráček, Husa, Szathmáry, Žovinec, Michal Barinka – Marek Špaček, Hrníčko, Vachovec (A) – Stloukal, Gřeš, Korkiakoski – Jenyš (A), Guman, Carter – Réway, Bitten, R. Toman – Hajný. Rozhodčí: Zubzanda, Obadal – Jindra, Štofa. Počet diváků: 1222.

HC Slovan Ústí nad Labem : HC Slavia Praha 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly:

33:11 T. Urban (O. Bláha) Góly:

01:23 M. Ondráček (Žejdl)

15:47 T. Knotek (P. Kafka, R. Všetečka)

39:33 R. Havel (T. Knotek)

52:21 P. Machač (Kružík, R. Havel) Sestavy:

Zajíček (L. Cikánek) – J. Drtina (A), Kottek, Trefný, E. Mareš, Vladimír Brož (A), Jouza, Trávníček (C) – Záruba, Vrdlovec, Š. Bláha – O. Bláha, T. Urban, D. Tůma – M. Simon, Bernat, Milfait – T. Čermák, Severa. Sestavy:

M. Michajlov (M. Holík) – Daniel Krejčí, Hejda, Barák, Mikuláš Hovorka, Zelingr, R. Havel, T. Duda – P. Kafka, T. Knotek (A), R. Všetečka – J. Doležal (A), Poletín (C), M. Ondráček – P. Machač, Žejdl, Kružík – Vlček, Kern, Jaroslav Brož. Rozhodčí: Sýkora, Veselý – Maštalíř, Hnát Počet diváků: 1528

AZ Heimstaden Havířov : HC Stadion Litoměřice 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Góly:

28:16 J. Doktor

41:41 G. Jansons (Maruna)

58:26 J. Doktor (T. Pastor, Křemen) Góly:

13:11 Kracík (J. Jícha) Sestavy:

Štipčák (Sejpal) – Chroboček, G. Jansons, F. Kočí, T. Pastor, Mrowiec, M. Hlaváč, Fědor – Křemen, Maruna (C), J. Doktor (A) – Tjurin, Hotěk, L. Bednář – Damašek, Becher, Krupa – Horváth, Byčkov, D. Pastor. Sestavy:

Sklíba (Sluka) – J. Holý (A), Martin Böhm, Kuboš, Jebavý (C), Černohorský, Klikorka – Sihvonen, R. Přikryl, Válek – Martin Procházka, Kracík, O. Procházka – Berka, J. Jícha, Křehlík – Tlačil, Smola. Rozhodčí: Koziol, Marek – Hanzlík, Komínek