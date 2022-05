Němec se po sedmnácti letech vrátil do Vsetína. Pomůže áčku i synům

„Čeká mě pár bezesných nocí. Budu přemýšlet, jestli budu ještě hrát. Po dvou těžkých sezonách musím v sobě najít oheň. Jestli se chci zvednout a znovu jít bojovat,“ líčil Němec bezprostředně po posledním utkání ve Zlíně.

Nakonec v sobě oheň našel. Po debatách s novým šéfem vsetínského klubu Petrem Neumannem a trenéry si řekl: Půjdu do toho. „Chtěl jsme si ještě jednou zahrát doma, před lidmi ve městě, kde dvacet let bydlím, kde se mi narodily a vyrostly děti. To byla ta největší motivace,“ vysvětloval svoje pohnutky.

V 38 letech si mistr světa z roku 2010 a trojnásobný extraligový šampion nepotřebuje nic dokazovat. „Na 99 procent je to moje poslední sezona.“

V klubu se jeho synové učí hokejovému řemeslu a táta jim může pomoct přímo na ledě. Zapojí se jako trenér mládeže.

„Zpočátku bych měl fungovat u mladšího syna, který je ve 4. třídě. Bylo to moje přání,“ poznamenal Němec.

Mentorem by měl být také v kabině prvoligového áčka, za něž odehrál na začátku nového milénia 167 extraligových zápasů.

„Chceme, aby se stal jedním z lídrů mužstva a aby se svými zkušenostmi naše mladé pomohl posunout výše,“ přeje si trenér Roman Stantien, jenž Němce pamatuje ještě jako spoluhráče.

Do suché přípravy, kterou většinou absolvoval individuálně, se zapojil hned od začátku s týmem. „Hodím ráno děti do školy a za pár minut sejdu k zimáku. Už nikam nemusím dojíždět,“ pochvaluje si Němec.

Zvyknout si ale musí na soutěž, kterou naposledy okusil před sedmnácti lety v rodné Třebíči při střídavých startech ze Vsetína.

„Nesmí se nic podcenit. Je hodně tvrdá, rychlá, hraje v ní spousta mladých kluků.“

A nově také Zlín, s nímž Němec ukončil v půlce smlouvu. „Zlín dělá všechno, aby se mu povedlo postoupit. My budeme stát proti nim a věřím, že my budeme tím šťastnějším,“ sděluje Němec.