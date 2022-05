Zlín vs. Vsetín. Valašské derby bude mít nádech play off, věří Stantien

„Druhý rok po sobě jsme se nedostali tam, kam jsme chtěli. Hodně kluků odehrálo obě sezony, proto jsme museli polovinu mužstva obměnit, abychom mohli jít dopředu,“ vysvětluje Stantien průvan v kabině Vsetína, který včera zahájil suchou přípravu.

Takže finálovou porážku od Jihlavy jste pořád nehodil za hlavu?

Předchozí dvě sezoně neberu jako úspěšné. Už dva roky se mi to honí hlavou. Pořád mě to štve. S prohrami se zle vyrovnávám. Přejde mě to, asi až soutěž vyhrajeme.

Proto jste Jihlavě vyfoukli brankáře Žukova, který vás dvakrát po sobě v play off vychytal?

Bereme ho na pozici jedničky, protože nám odešel Kuba Málek. Potřebovali jsme ho nahradit. Bylo to pro nás nejlepší řešení.

Kalkulovali jste i s rizikem, že jako občan Ruské federace nemusí chytat kvůli vízům, které přestalo Česko vydávat?

Podle našich zpráv má všechno potřebné vyřízené. Dvojku mu bude dělat Sachr a ještě přemýšlíme, jestli přivedeme trojku, nebo vytáhneme někoho z juniorky.

Jak se vás dotkla změna ve vedení klubu, které po náhlém konci Daniela Toboly s Liborem Forchem převzal Petr Neumann?

S Danem Tobolou jsme byli na zimáku každý den od rána do večera. Měli jsme zaběhnutý režim, věděli jsme, co vyžaduje od nás, co od sebe můžeme čekat. Když přijde někdo nový, má svoji představu. Snažíme se to vstřebávat.

Hrozilo, že byste s Janem Srdínkem skončili?

Když přišla změna, smlouvu jsme ještě podepsanou neměli. Bylo to akorát na hraně přechodu. Ale dohodli jsme se.

Vsetín hraje lépe v základní části než ve vyřazovací. Hledali jste proto hráče vyloženě pro play off?

Tak bych to neřekl. Někteří kluci hráli výborně celou sezonu i play off. Jiní měli lepší základní část, další play off. Věděl jsme, co nám chybí, abychom byli úspěšní. Nadcházející sezonu to bude něco jiného. Je tady polovina nových kluků. Tým není ještě poskládaný, máme v něm volná místa. Hledáme dva obránce a minimálně jednoho útočníka. (V úterý klub oznámil příchod Fina Rika Sihvonena, loni nejlepšího střelce Chance ligy.)

Jak zamíchá soutěží Zlín, který po 42 letech spadl z extraligy. Prý byste měli být jeho největším konkurentem.

Neřekl bych, že budeme v téhle pozici. Největším favoritem ale bude určitě Zlín. Zvolili nejlepší cestu, jak se hned vrátit do extraligy. Nedivím se jim. Ztotožňuji se s jejich vizí. Tím, jaké hráče přivedli, dávají jasně najevo, že za postupem půjdou od začátku. Pokud zůstanete delší dobu v Chance lize, tak je to rok od roku těžší a těžší. Nevíte, které týmy vyskočí.

Těšíte se na derby, které se hrálo naposledy před 15 lety?

Zlín beru jako kteréhokoli soupeře. Body za vítězství dostanete stejné jako proti každému týmu. Samozřejmě vnímám, že je to derby, že jsou města blízko sebe, že je to divácky atraktivní, že rivalita mezi Zlínem a Vsetínem vždycky byla a je. Zápasy budou mít jiný náboj, nádech play off. Bude to dobré pro hráče, diváky i pro hokej.

Pro vás budou mít derby i osobní náboj, když bude stát na druhé straně váš bývalý spoluhráč ze zlaté vsetínské éry Rostislav Vlach?

My trenéři jsme nad věcí. I v jiných týmech máme kamarády, se kterými jsme hrávali. Vím, že se Rosťa chodíval dívat na naše zápasy, ale neměli jsme čas se bavit. My jsme byli na střídačce, on v hledišti.