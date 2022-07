Klhůfek o nezájmu Zlína: Nehrabu se v tom. Vsetín je nejlepší řešení

„V pondělí jsme fasovali ve Vsetíně výstroj a zapomněl jsem si dres doma ve Zlíně, takže mě to bude asi něco stát,“ usmíval se Klhůfek, který se po třech bodově plodných sezonách ve slovenských Košicích vrátil do Česka.

Zpátky do extraligy ale nebude pomáhat Zlínu, který o něj nejevil zájem, nýbrž rivalovi z Lapače.

Ještě váš štve, že vás mateřský klub odmítl?

Řekl jsem, že bych se chtěl vrátit, oni že mě nechtějí. Je to hokejový byznys. Věří někomu jinému. Tím to pro mě končí. Podepsal jsem smlouvu ve Vsetíně a udělám všechno pro to, aby se dostal tam, kam se chce dostat Zlín.

Vaši kamarádi Honejsek s Kašíkem se prý těšili, že si spolu zase zahrajete jako za mlada. To nemrzí?

Jasně, ale už jsem ze Zlína pryč dvanáct let. Vrátil jsem se na jednu sezonu (2017/18) a pak jsem zase šel. Samozřejmě by to bylo hezké, ale nehrabu se v tom. Pro mě je teď nejdůležitější Vsetín.

Jak to bylo s koncem v Košicích? Údajně by vás braly?

Jestli měly zájem, nebo neměly, to jsou spekulace. Když se ve Vsetíně dozvěděli, že jsem volný, tak hned druhý den mi volal sportovní manažer, psal mi trenér. To je pro mě zájem. Kdyby měl někdo v Košicích takový zájem, rozhoduji se jinak. Vsetín je pro mě nejlepší řešení.

Jak se ohlížíte za třemi roky ve slovenské extralize?

První sezona skončila kvůli covidu, což bylo na ho.... Ve druhé neměl klub peníze a stálo to na mě a dvou třech dalších hráčích, nepostoupili jsme z předkola. Třetí rok jsme skončili před branami finále v sedmém zápase. Tři sezony stačily. Nepomohl jsem týmu nic vyhrát. Chtělo to nějaký impulz.

Patřil jste k lídrům produktivity. Nečekal jste přece jen nabídku z české extraligy?

Těžko říct. Je fakt, že gólů jsem dal za poslední sezony dost, ale už je mi také třicet. Ještě do toho tabulky, všude se musí platit za hráče, za hostování. Ani jsem s extraligou nepočítal. Připravoval jsem se na sezonu – ať už na Slovensku, nebo v Česku. Jsem rád, že mám tým – a hlavně tým, který bude bojovat o nejvyšší příčky.

Čím vás Vsetín přesvědčil?

První věc bylo sezení s trenérem a vedením, které mi předestřelo nějakou vizi. Druhá věc bylo mužstvo a jeho ambice. Nejsem tady proto, abychom si zahráli jen play off, ale abychom šli co nejdále a dokonali to, co se jim nepovedlo v předešlé sezoně.

A od vás si ve Vsetíně hodně slibují. Co s vámi dělá tlak velkých očekávání?

Nepřišel jsem proto, abych měl plus minus jedna. Když víte, že to má na vás stát, může to být na jednu stranu svazující, ale na druhou vám to může dodat sebevědomí.

Jak jste coby zlínský odchovanec vnímal Vsetín?

Když jsem začínal, tak zrovna zmizel z velkého hokeje, šel do druhé ligy a musel se prokousávat zpátky. Samozřejmě vím, kolik titulů získali naši trenéři se Vsetínem. Jsem přesvědčený, že si zaslouží být extraligovým aspirantem. Už jenom díky jeho fanouškům. Díval jsem se na finále s Jihlavou a je škoda, že taková atmosféra nikde jinde v první lize není, možná ani v extralize.

Se Zlínem byste měli být hlavními favority Chance ligy. Souhlasíte?

Hodně týmů v první lize je dobrých. Vsetín má ambice, to mě nadchlo, kvůli tomu jsem přišel. Budu jenom rád, když se naplní. Jestli bude nahoře Zlín, Slavie, Prostějov, je mi jedno.

Máte v kalendáři zaškrtnuté první ligové derby?

Viděl jsem, že hrajeme spolu v přípravě a dál jsem se nedíval. Každopádně se těším. Snad seženu nějaké lístky.