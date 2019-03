Jihlava se chystá na Jágra a spol. Rozhodnou maličkosti, říká Zeman

A jelikož postoupily první čtyři týmy po základní části, je jasné, že jihlavský tým čeká bitva s Kladnem.

„Určitě půjde o vyrovnanou sérii, ve které bude záležet na maličkostech,“ měl jasno zatím nejproduktivnější hráč Dukly v letošním play off Adam Zeman. „Přesto věřím, že víc štěstí nakonec budeme mít my a postoupíme,“ dodal.

Na jednu stranu by býval byl pro Jihlavu asi subjektivně snazším soupeřem Prostějov, ovšem série s Kladnem zase nabízí fanouškům jedinečnou možnost vidět na vlastní oči při hře na ledě legendárního Jaromíra Jágra. Navíc i s jeho parťákem Tomášem Plekancem.

Hvězda čeká šachy

„Já jsem od začátku počítal, že pokud postoupíme ze čtvrtfinále, tak narazíme na Jihlavu. A co k ní říct? Suverénně vyhrála základní část a podávala v ní nejstabilnější výkony. Ale i my máme dost kvalitní tým,“ nechal se slyšet Jágr. „Budou to šachy,“ dodala s úsměvem hvězda kladenského týmu.

Oba soupeři se netají tím, že jejich hlavním cílem je postup do prolínací soutěže a následně i do extraligy. „Tahle série pro nás bude určitě generálkou na baráž. Teda pokud to klapne,“ hlásil Zeman.

První dva zápasy hostí Horácký zimní stadion. Zítra a v sobotu se v Jihlavě začne v 17.30.

„Budou to vypjaté zápasy, plné emocí. Se vším, co k tomu patří,“ lákal fanoušky do hlediště Zeman.

V základní části se Dukla s kladenskými Rytíři potkala celkem čtyřikrát, přičemž pokaždé odcházela na konci z ledové plochy jako vítěz. Dvakrát slavila výhru v normální hrací době (2:1 a 5:2) a dvakrát uspěla po samostatných nájezdech (3:2 a 5:4).