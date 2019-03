Váleli jste se. Hráli jste likvidačně. Trenéři Jihlavy a Litoměřic ve při

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme to zvládli. A dál to hodnotit nebudu. Protože bych řekl něco, co bych nechtěl. V životě jsem neviděl tolik odválenejch zápasů jako v sérii s Litoměřicemi. Někteří hráči tam toho víc odleželi na ledě, než odehráli,“ pustil se Vlk do hráčů Litoměřic na pozápasové tiskovce.

Šarvátka mezi hokejisty Litoměřic a Jihlavy.

Tvrzník si to však nenechal líbit a svých hráčů se zastal. „Tohle je opravdu přes čáru! My jsme celou sérii odehráli naprosto férově. Já jsem z naší strany neviděl jediný zákeřný zákrok, zato se běžte podívat na našeho obránce Aleše Pavlase. Ten má několik tržných ran v obličeji, po zákroku Pekra má zápěstí jak já dva bicepsy. Hraje každý zápas pod prášky, pod injekcemi. A já tady pak slyším tohle?“ rozčiloval se Tvrzník.

Duklu pak sepsul za příliš tvrdou hru. „Kdybychom sestříhali ty likvidační zákroky na naše kluky, na hlavu a podobně, tak by stáli vaši další hráči. Nebudu tady poslouchat takové nesmysly. Petře, to nemyslíš vážně. Běž se podívat na ty kluky, jak jsou pomlácení z vašich zákroků!“ zaútočil na jihlavského trenéra. „Je to hokej, play off. My jsme si nestěžovali, nebrečeli, nepodávali žádné protesty. A ty mi řekneš, že jsme se odváleli? Podívej se na záznam, jak tam skákali tvoji hráči,“ vyčítal Tvrzník.

Série Litoměřic s Jihlavou skončila vítězstvím favorizované Dukly 4:1 na zápasy, ovšem Stadion ve všech zápasech vítězi základní části zatápěl. Jihlava teď čeká na semifinálového soupeře, s nímž se utká o postup do baráže o extraligu.