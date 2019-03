Jihlavský Pekr varuje: Kladno není jenom o Jágrovi s Plekancem

Není divu. Úvodními dvěma zápasy startuje semifinále play off Chance ligy mezi domácí Duklou a kladenskými Rytíři. „Doufám, že nepřijdou jenom diváci. Ale fanoušci Dukly,“ přeje si útočník domácích Matěj Pekr. „Že nám budou fandit a hnát nás dopředu. Aby atmosféra stála za to.“

Parádní návštěva se čeká nejen proto, že začíná série dvou slavných klubů minulosti, jejíž vítěz si zajistí vytoužený postup do baráže o extraligu.

Kádr hostů se totiž hemží zajímavými jmény, mezi nimiž ční zejména dvojice někdejších reprezentantů a úspěšných českých vyslanců v kanadsko-americké NHL: Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec.

„Ale Kladno není jen o těchto dvou hráčích,“ připomíná Pekr. „Mají tam další kluky se zkušenostmi z reprezentací nebo s NHL. Ať jsou to Petr Vampola, Brendon Nash, nebo André Lakos. V tomto směru, co se týče zkušeností, je Kladno jasný favorit,“ myslí si Pekr. Jenže...

Dlouhodobou část aktuální sezony mnohem lépe zvládla Jihlava. Ta nejen, že do play off nastupuje v pozici vítěze základní části, ale i s vědomím, že Rytíře dokázala ve všech čtyřech předchozích zápasech porazit (dvakrát v nastavení).

„Lehkou psychickou výhodu to může přinést, ale nic to nerozhoduje,“ varuje Pekr. „V play off se tohle všechno maže.“

Navíc: v předchozích bitvách Rytíři postrádali dvě své největší zbraně, Jágra s Plekancem! „Myslím si, že právě oni dva by pro nás měli být jednou z motivací. Chceme se před takovými hráči ukázat a porazit je,“ má jasno Pekr.

Paradoxní je, že právě tento třicetiletý útočník před aktuálním ročníkem přišel do Jihlavy z Kladna.

ONLINE Jihlava vs. Kladno (Od 17:30)

Jágrovi coby majiteli Rytířů by tak nyní mohl ukázat, že byla chyba ho pouštět. „Ale tak to vůbec neberu,“ tvrdí Pekr. „Prostě jsme se nedomluvili. Ale nemám to nikomu za zlé. To vůbec ne.“

Zároveň však přiznává: „Na sérii s Kladnem se opravdu těším víc, než na čtvrtfinále s Litoměřicemi.“

V prvním kole vyřazovací části Dukla vyhrála 4:1 na zápasy. Série s Litoměřicemi však byla překvapivě vyrovnaná. „Myslím, že nikdo nečekal jednoduchou záležitost. Litoměřice neměly zase tak špatný tým,“ uznává Pekr. „Možná jim ale v závěru chyběly zkušenosti, poslední dva zápasy dohrávaly na jednu, jednu a půl pětky.“

Série bude dlouhá a náročná

Teď však Duklu čeká soupeř, který je zkrátka o level jinde. „Myslím, že tato série bude dlouhá, náročná a bude rozhodovat každý gól, přesilovka nebo oslabení,“ tipuje Pekr.

Když se oba soupeři před dvěma lety v play off střetli zatím naposledy, hrálo se na sedm zápasů (Dukla zvítězila 4:3). A šest z nich skončilo rozdílem jediného gólu.

„Vše napovídá tomu, že i nyní budou vyrovnané zápasy. Bude záležet na aktuální formě celého mančaftu, ať už brankářů, nebo střelců, ale i na psychickém rozpoložení,“ myslí si Pekr.

„Kdo se vyvaruje zbytečných faulů a provokací, kdo udrží nervy na uzdě a bude mít psychickou pohodu, tak uspěje,“ tipuje nejlepší střelec Dukly v základní části.