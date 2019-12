Třetí místo? Neskutečné, žasne jeden z trenérů litoměřické senzace

„Jsme za to strašně rádi. Musím říct, že jsme neměli žádnou vyloženě špatnou sérii, naopak jsme měli období, kdy jsme vyhráli třeba pět zápasů v řadě. A to, že jsme nebodovali jen sedmkrát za celou soutěž, to je pro tak mladé mužstvo neskutečné,“ smeká Daniel Tvrzník, jeden z litoměřických trenérů.

Litoměřický trenér Daniel Tvrzník

Co je za vaším úspěchem?

Zúročuje se práce, kterou jsme všichni od začátku přípravy s týmem odváděli. Pro první polovinu sezony je to obrovský úspěch, teď se nám tým trochu rozpadne a budeme se s tím muset poprat znovu.

Jak moc se tým rozpadne?

Sedm hráčů je na reprezentačním kempu dvacítky, kolik se jich vrátí, těžko odhadovat. Pokud si to uhrají tři čtyři, bude to super a projekt Dukla v tu chvíli přinese nějaké ovoce. Nám tu ale teď zůstali tři obránci, zásah do týmu je to velký. Navíc máme nějaké dlouhodobé marody, například Martina Kadlece či Aleše Pavlase, to jsou citelné ztráty. Uvidíme, rozhlédneme se po druhé lize, po juniorce. Aspoň na nějakou dobu budeme muset kádr doplnit tak, abychom další zápasy vůbec mohli odehrát.

Vypadá to, že jste letos vsadili na správné mladíky.

Ono to ani tak nebylo o nás, k tomu výběru mladíků měli co říct trenéři reprezentační dvacítky a devatenáctky, my jsme tu pak od toho, abychom s nimi pracovali. A výsledky i výkony jsou dobré. Míra Kukla je druhý nejproduktivnější obránce 1. ligy, Vojta Střondala je v první dvacítce bodování celé soutěže. Kluci pracovali po většinu sezony skvěle a jsou za to teď odměněni.

Teprve 18letý Vojtěch Střondala pravidelně sbírá kanadské body, vidíte v něm velký potenciál?

Je to velice šikovný hráč, na druhou stranu je potřeba říct, že hrál po většinu sezony v první či v druhé lajně s dobrými hráči. Byl nasazován na první přesilovku, takže ty body mu naskakovaly. Ale on si to zaslouží, je to talent a přeju mu, aby na mistrovství světa dvacítek udělal dobrou práci.

Postupně se rozstřílel i finský útočník Korkiakoski.

Markus se větší část sezony trápil, nebodoval jako loni a byl z toho sám frustrovaný. Ale my jsme věřili, že jeho čas přijde a za poslední 4 zápasy udělal nějakých 12 bodů. Dostal do pohody právě včas.

V obraně září Patrik Marcel. Nesáhne po něm nějaký extraligový tým?

Je to s ním trochu složitější. Je to hráč Plzně, po loňské dobré sezoně nějaké nabídky měl, ale Plzeň mu kontrakt nedala a na druhou stranu si ho pojistila na střídavý start, aby ho mohla případně využít v průběhu sezony. Máca dokazuje, že může být velice přínosný pro každý tým v této lize, myslím si, že společně s Karlem Plášilem je to jeden ze dvou nejlepších obránců v první lize. Faktem je, že někteří trenéři mají strach s ním pracovat. Asi nevědí, jak na něj.

Dařilo se i útočníkovi Voženílkovi, nestáhnou si ho do extraligy jeho Pardubice?Vy ano?

Znám ho rok a půl a pracuje se mi s ním velice dobře. Je to velmi pracovitý a velice nepříjemný hráč pro každého soupeře.

Vím, že se tam teď točí hodně hráčů, takže je možné, že se o jeho návratu bude jednat. Pochází z Pardubic, má tam rodinu, nikdo by mu v extralize nebránil. Ale musí to být zajímavé i pro nás. Platíme ho od léta, takže nejde, aby jen tak odešel bez náhrady, to si nemůže dovolit žádný klub z první ligy.

Máte už jisté play off, což v minulosti úplně zvykem nebylo. Patří už Litoměřice k prvoligové elitě?

Jsme rádi, že teď pravidelně play off hrajeme, ale každou sezonu měníme půlku mužstva, může zase přijít období, kdy se nám nebude tak dařit, nebo se netrefíme do výběru hráčů. Ale na druhou stranu je pro nás strašně důležité, že jsme si už play off uhráli teď, protože po těch změnách, co tu nastanou, by pro nás bylo velice složité honit to z té spodní skupiny. Získali jsme klid na práci, abychom tým zase stabilizovali a ani v play off jsme nehráli jen podřadnou roli.

Budete se rozhlížet i po extralize, abyste na play off posílili tým?

Nebudeme sem určitě tahat nějaká velká jména, na to nemáme peníze a ani to není filozofie projektu Dukla. Sáhneme si zase po nějakých mladších hráčích z ročníku 2002, z reprezentační osmnáctky. A budeme s nimi pracovat tak, aby se zapojili do dospělého hokeje.

Jak moc vás štve, že se vám teď úspěšný tým rozpadne?

Máme to tak každý rok, jsme na to zvyklí. Samozřejmě, mně osobně by se dobře pracovalo se stabilizovaným kádrem s dlouhodobější vizí, na druhou stranu ta práce s mladými kluky, to je strašně živé a zábavné. Ty změny, to je prostě úděl projektu Dukla, a my jsme tady od toho, aby ti mladí kluci hráli. Když slyším některé rádoby odborníky, jak říkají, že mladí nehrají, tak na to říkám, že si stačí rozkliknout statistiky. Je nám vyčítáno, že hrajeme na výsledky, ale tak to vůbec není. Ze sedmi beků mámě pět hráčů do 20 let.

Ale jen s mladíky hrát nejde.

Poučili jsme se z chyb na Slovensku, kde nechali hrát vyloženě reprezentační dvacítku soutěž dospělých a těm klukům to nic nepřineslo. Sledoval jsem to celkem podrobně, ti kluci tam hráli s průměrem jednoho vstřeleného gólu na zápas, uhráli 5 - 7 bodů za sezonu, většinu zápasů hráli v tuhé defenzivě. To je vůbec nikam neposune! Tady mladí hrají se staršími hráči, hrajeme velice ofenzivní hokej, máme druhý nejlepší útok po Českých Budějovicích, nehraje se tu jen obrana.

Jak starší hráči působí na mladé?

Zkušení jim nedovolí, aby tam jezdili jako mistři světa, nezblokovali jedinou střelu, což někteří mladí kluci takovou tendenci mají. Ale tady se musejí naučit hokej od A do Z, od útoku až po obranu. Zkušení si je srovnají. Stačí, když koukají, jak pracují Pavlas, Voženílek a další. Naučí se pak jen dobré věci.