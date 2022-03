Z letošní sezony se dalo vytřískat mnohem víc, ví třebíčský Vodný

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč byli v letošní prvoligové sezoně týmem, který rozhodně uměl překvapit...

Nejprve v pozitivním slova smyslu, když po celou dobu základní části patřil ke špičce. A následně potom v play off, kdy nedokázal přejít přes šestý Sokolov (1:3 na zápasy).

„Věděli jsme, že nás čeká vyrovnaná série. V dlouhodobé části jsme je sice třikrát porazili, ale ani jednou to nebylo tak, že bychom je přehráli,“ pustil se do hodnocení dnes už uplynulé sezony třicetiletý třebíčský útočník Michal Vodný.

S průměrem dvou vstřelených gólů na zápas se asi v play off velké divy dělat nedají, souhlasíte?

Je pravda, že střelecky jsme se trápili už v posledních pár zápasech na konci základní části. Pak jsme sice pracovali na zlepšení, ale nebylo to nic platné. Play off nás nezastihlo v nejlepším možném rozpoložení.

Kde se podle vás série lámala? Bylo to ve třetím utkání, kdy jste v Sokolově vedli už 2:0, a přesto jste nakonec prohráli?

V mých očích byl největší chyba už první zápas, do kterého jsme nastoupili absolutně šíleně. Hráli jsme strašně od začátku do konce. A ten třetí se taky nepovedl. Vést v play off 2:0, to se nesmí pustit.

V úterním závěrečném utkání jste potom dokonce nedali ani gól, sevřela vás nervozita?

Nemyslím si to. Celkově u nás byla atmosféra vyhecovaná, šli jsme na led s tím, že jdeme vyhrát. Jenže to nešlo. I když šance byly.

Těší vás aspoň maličko fakt, že jste byl ve čtvrtfinále s jedním gólem a třemi asistencemi nejproduktivnějším třebíčským hokejistou?

Na to se historie neptá. Možná by to někoho zajímalo jen v případě postupu, takhle je to ale úplně jedno.

Kromě vás vypadly ve čtvrtfinále i Litoměřice, které základní část s přehledem vyhrály. A navíc Vsetín a Jihlava se rovněž trápí...

Tady se přesně ukazuje, jak moc byla letošní sezona vyrovnaná. Každý mohl porazit každého. Jasně, vyřazení Litoměřic se nečekalo, ale na druhou stranu je potřeba říct, že Prostějov má opravdu hodně kvalitní mančaft.

Kdo je teď podle vás největším favoritem na baráž a možná i postup do extraligy?

Osobně si myslím, že jediný, kdo by na to asi měl jak peníze, tak i kádr, je Vsetín. Ale fakt nevím, skončit to nakonec může jakkoliv.

Vraťme se ještě na chvilku k vaší sérii, jak byste popsal svoje pocity bezprostředně po vyřazení?

Samozřejmě zklamání. Je to velká škoda, protože z letošní sezony se dalo vytřískat mnohem víc.

Cesta ze Sokolova domů byla asi hodně dlouhá a chmurná. Nebo se pletu?

Dali jsme si pivo a vzadu v autobusu to s klukama pořádně probrali.

Dá se publikovat, jaká slova jste přitom používali?

(usmívá se) Určitě ne. Každopádně by to vydalo na knížku.