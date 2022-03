Tuhle sezonu jsem si užil, tvrdí kouč třebíčských hokejistů Pokorný

„Musím přiznat, že se mi konec kousal těžko, ale to je sport,“ spustil na úvod hodnocení.

Každopádně coby třetí tým tabulky jste byli v sérii se Sokolovem jasnými favority...

Když se podíváme zpátky, tak si to nemyslím. Ve třetí třetině dlouhodobé části jsme totiž bodově sahali jen na nějaké jedenácté nebo dvanácté místo. A navíc v samotné sérii jsme pak dostali strašný ťafky. To, co nám hokejový bůh dal v základní části, nám potom v play off sebral.

Co tedy nakonec rozhodlo?

Těch momentů byla celá řada – góly v závěrech třetin, neproměněné šance v rozhodujících chvílích... Sokolov všechno tohle zvládl lépe a vyhrál zaslouženě. Jeho první útok Konečný, Kverka, Přibyl nad ostatními vyčníval.

A co vaši svěřenci?

Někteří kluci nezahráli špatně, jenže jenom průměr na play off prostě nestačí.

Mnohé fanoušky možná zaskočilo, že se čtvrtfinále hrálo jen na tři vítězství a předkolo dokonce pouze na dvě. Nebylo to málo?

Podle mě bylo, ale tyhle věci rozhodují lidi na svazu a já je teď nechci kritizovat. Každopádně tam bylo x volných pondělků, které se daly využít k tomu, aby se pak play off mohlo hrát na víc zápasů, když si to týmy tak těžce vybojovaly. Tím ovšem nechci tvrdit, že kdyby se hrálo na čtyři vítězství, že bychom postoupili.

Zřejmě se shodneme na tom, že jste doplatili na chabou produktivitu střelby. Dát 8 gólů ve čtyřech zápasech, přičemž v posledním se netrefit ani jednou, to není dobrá vizitka. Varováním pro vás ovšem asi v tomto směru měl být už konec základní části, souhlasíte?

Přesně jak říkáte, my jsme v první půlce soutěže dávali góly snad z každého brejku a šance. Jenže pak jsme se najednou začali trápit, byli jsme jak kouzla zbavení. A promítlo se to i do play off.

Čím si to vysvětlujete? Přece když hráč střílet góly umí, nemůže to najednou zapomenout, nebo snad ano?

Hokej je z velké části o psychice. Viděl jsem náš tým po 17 úvodních zápasech, kdy jsme prohráli jen jednou ve Vrchlabí, panovala v něm naprostá pohoda, dali jsme gól skoro ze všeho a nebyl problém otočit i téměř ztracený zápas. Jenže najednou přijde utkání, kdy to úplně nehraje všechno ve váš prospěch a v hlavách to začne hlodat. Tak to prostě je.

Zmínil jste, že někteří vaši svěřenci hráli v play off jen průměrně. Byl někdo, kdo vás vyloženě zklamal?

Řeknu to takhle, my jsme jako tým do téhle sezony vlezli a jako tým z ní také vylezli. Nějakou analýzu už připravenou máme, ale přes média hráče dolů dostávat nebudu. Odvedli v základní části skvělou práci, a že je play off nezastihlo v nejlepším rozpoložení, to se ve sportu stává.

Chápu, že vyřazení z play off bolí, ale když jsme spolu mluvili před sezonou, chtěl jste se hlavně pohybovat na klidných příčkách. Nestrachovat se o sestup. Tudíž z tohoto pohledu musíte být s konečným šestým místem spokojený, nebo ne?

Stoprocentně! Nikdo nečekal, že bychom se třicet kol pohybovali na prvním místě, ani to, že nakonec půjdeme do play off ze třetí příčky. Co by za to jiné, mnohem bohatší a ambicioznější kluby daly. Hráčům je třeba poděkovat.

Takže se dá říct, že to pro vás coby trenéra byla pohodová sezona?

Ano. Jasně, byly tam i některé stresové situace, ale celkově musím říct, že jsem si tuhle sezonu opravdu užil.

Přesto mám pocit, že vás něco dost mrzí...

Fanoušci. Mohli jsme jich po x měsících dostat do hlediště co nejvíc. Zvlášť když se podívám na aktuálního pavouka play off, mohli jsme hrát s Jihlavou. To mě mrzí, že si tohle naši fanoušci neužijí.

Už víte, se kterými hráči se budete chtít rozloučit?

Ano, víme, že musíme kádr okysličit. Některý příchod se nám loni povedl, jiný naopak moc ne. Čekají nás výstupní pohovory a do konce týdne pak oznámíme, které kluky máme podepsané. A samozřejmě budeme jednat i o příchodech nových hráčů.

Takže v následujících dnech a týdnech před sebou nemáte žádné volno, naopak vás čeká další práce?

Ale ano, odpočinu si od ledu, od kluků a naopak kluci ode mě. A taky mám prasklé oba menisky, takže půjdu na operaci. Naštěstí se věci kolem hráčů dají řešit i s berlemi a v sedě. (usmívá se)