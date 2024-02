Dočasný kouč Slovanu: I bez výplat kluci dřeli. Za trenéra chce Roubíka

„Kluci vůbec neremcali. Přitom šlo o těžké období; každý to má v hlavě, když nejsou peníze. Ale oni odváděli na ledě víc než stoprocentní výkony, dřeli v tréninku. Od začátku se mi s nimi pracovalo dobře,“ chválí Kanis, který v půli prosince sešel z kanceláře na střídačku místo Jiřího Merty.

Výplaty už uhrazené jsou, Slovan se ale ještě potřebuje stabilizovat po převzetí novým faktickým majitelem Mikaelem Agateljanem. „Teď jsme trošku v krizi, není to lehké. Je spousta problémů kolem, ale věřím, že časem se všechny vyřeší. A budeme fungovat dobře. Plán jsme si nastínili, a když vyjde, mohl by mít Slovan dobrý směr a hokej by se tady mohl pomalinku nastartovat a zvedat,“ vyhlíží Kanis růžové časy.

Smělou metou je dvacetimilionový rozpočet pro příští sezonu a boj o návrat do první ligy. „Fanoušci by si tuto soutěž přáli, ale je potřeba pracovat krok po kroku a narovnat s chladnou hlavou všechny vztahy. Musíme si dávat postupné cíle,“ nespěchá šedesátiletý funkcionář.

Do Slovanu nastoupil před touto sezonou jako nový sportovní ředitel. Klub už z minulosti znal. „Já v Ústí trénoval před 20 lety extraligový dorost. Tehdy tu hráli Robin Hanzl, Míra Forman, Patrik Husák,“ jmenoval známé hráče. „Takže jsem se vrátil. Předtím jsem pracoval v Bílině, Táboře, Sokolově, České Lípě nebo Kralupech. A asi jsem ještě na nějaké kluby zapomněl,“ usmál se.

Mikael Agateljan (uprostřed), manažer a faktický majitel Slovanu.

Jako hokejista měl Kanis nabito k velké kariéře, dostal se do reprezentační šestnáctky a v Litoměřicích válel mezi dospělými v útoku s veličinami Karlem Rumlem a Janem Duesem. Jenže žloutenka jeho rozlet zastavila.

U hokeje zůstal a teď zvedá Slovan ve své dvojroli. „Nejdřív jsem měl trénovat dočasně, ale když jsme doháněli nejlepší osmičku, protáhlo se to. Pak se osmička povedla, tak jsme si řekli, že sezonu doděláme. Od nové budu už zase jen sportovní ředitel,“ prozradil.

Za asistenty má prvoligovou ikonu a rekordmana soutěže Jaroslava Roubíka a dalšího bývalého hokejistu Milana Buďu. „Jarda zůstane stoprocentně a rád bych, aby to vedl jako hlavní trenér. A věřím, že pokračovat bude i Milan. Naše trojka funguje skvěle.“ Její rozlučkou může být v play off derby s Chomutovem. „Musíme nejdřív zvládnout předkolo, nechci to zakřiknout. Ale bylo by to hezké vyvrcholení sezony.“