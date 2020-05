Devatenáct klubů jen na sezonu. Pak chce hokejová první liga opět zeštíhlit

Počet klubů pro nadcházející ročník první ligy vzrostl poté, co po předčasném ukončení sezony dostaly možnost zapojit se vítězové jednotlivých částí druhé ligy – Kolín, Šumperk a Vrchlabí.

Nebývale vysoký počet klubů by ale v první lize vydržel jen jednu sezonu, alespoň tak to navrhly samotné kluby. Ty chtějí, aby se následující ročník (stejně jako ten poslední) rozdělil po 36 kolech na část o umístění v play off (prvních deset týmů) a část o udržení (zbylých devět).

V obou skupinách by se týmy znovu střetly dvoukolově. Čtyři nejlepší celky z první skupiny postupují do play off přímo, mužstva na pátém až desátém místě čeká předkolo play off s nejlepšími dvěma účastníky druhé skupiny.

Ve druhé skupině by poslední dva celky rovnou sestoupily. Zbylé týmy druhé skupiny (kromě prvních dvou) by mezi sebou následně sehrály play down, z nějž poslední celek rovnou sestoupí a předposlední sehraje baráž s šampionem druhé ligy.

Od sezony 2021/22 by tak v první lize znovu nastupovalo 16 mužstev.

Návrh klubů první ligy musí schválit výkonný výbor Českého hokej 4. června, stejně jako pondělní návrh extraligových klubů na zachování 14 týmů a návrat baráže.