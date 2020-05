Drsný klíč první hokejové ligy. Tři padají přímo, čtvrtý jde do baráže

„Na aktivu Chance ligy se projednávalo více návrhů. Například rozdělení do dvou skupin nebo hrát v základní části tříkolově. Já si ovšem myslím, že jakýkoliv systém, který je rozdělen do skupin, je nespravedlivý, protože mužstva se mezi sebou nepotkají. A v tříkolovém systému je zase zvýhodněné mužstvo, které hraje dvakrát doma,“ uvedl pro HokejkaTV ředitel prvoligové soutěže Pavel Setikovský.

Pokud by některý z devatenácti celků, které využily práva se do první ligy přihlásit, nesplnil licenční podmínky, systém ve skupinách by se změnil. Týkat se to může Chomutova, který se sice do 1. ligy přihlásil, ale je v insolvenčním řízení, protože nesplatil závazky z minulosti a současným hráčům dluží výplaty za leden a únor.



Vedení klubu však stále věří, že hokejové dluhy vyrovná a naplní rozpočet na další prvoligovou sezonu. „Stále šanci vidím. Teď je to o tom, aby se spojili všichni, kdo mají zájem o hokej v Chomutově a pomohli podle svých možností. Pomůže každá koruna i jiná výpomoc,“ vyzval na klubovém webu člen spolku majitelů Adam Zwettler.

Kromě Chomutova se z týmů z ústeckého regionu přihlásily do 1. ligy i Litoměřice, Ústí a Kadaň. V novém systému, který ještě musí schválit výkonný výbor svazu, se mají celky utkat dvoukolově každý s každým, sehrají 36 utkání. Před druhou částí se rozdělí na desetičlennou lepší a devítičlennou horší skupinu. V první desítce, která bude mít jistou účast v play off, se bude hrát dvoukolově dalších 18 zápasů. O 11. až 19. místo půjde při stejném systému o 16 duelů.

Čtyři nejlepší celky z první skupiny by postoupily přímo do čtvrtfinále play off. Celky na 5. až 10. místě s nejlepšími dva z druhé skupiny by hrály předkolo. Nejhorší dva by naopak sestoupily přímo do 2. ligy. Celky ze 4. až 7. místa 2. skupiny by hrály o udržení systémem play down, nejhorší z nich by sestoupil přímo a druhý nejhorší by obhajoval účast v baráži s vítězem 2. ligy. Účast v ní vzdal kvůli nedostatku financí Klášterec, ač měl jako vítěz krajské ligy nárok na postup. Severní Čechy zastupují Děčín, Bílina a Most.