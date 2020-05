Kluby druhé hokejové ligy chtějí opět tři skupiny, hrát se bude bez Číňanů

Dva nejlepší týmy z každé skupiny by podle návrhu postoupily přímo do play off. Celky ze 3. až 6. míst by se utkaly v předkole.

Vítězové play off všech tří skupin by se následně střetli v kvalifikaci, jejíž vítěz by hrál baráž o účast v první lize.

Sestupujícího z druhé ligy by určily zápasy, v nichž by se utkala dvě mužstva, která obsadila ve skupinách poslední příčku a získala v nich nejméně bodů.



V minulém ročníku hrálo ve druhé lize 26 týmů. Ve skupině Střed bylo osm účastníků včetně čínského celku China Golden Dragon, který pro nadcházející sezonu o opětovné zařazení neusiloval, ve skupinách Sever a Východ hrálo devět celků.

Po uplynulém ročníku, který předčasně ukončila pandemie koronaviru, získalo právo účasti ve třetí nejvyšší soutěži 32 týmů. Nepřihlásily se Frýdek-Místek B, Jičín, Klášterec nad Ohří, Moravská Třebová, Nový Bydžov, Pelhřimov, Rakovník a TNP Praha.