Suchánek trénuje s hokejisty Tábora. Jde příkladem, hlásí kouč

„Pro kluky je zpestření, když vedle sebe mají takového hráče. Kuba už s námi trénoval loni. Pro ostatní je motivace, když vidí, jak se připravuje profesionál,“ chválí si přítomnost českobudějovického obránce kouč Tábora Arpád Györi.

Zkušený bek nováčka extraligy je táborským rodákem a využívá individuální přípravy Motoru k tréninku doma. Kromě Suchánka se s Kohouty připravují i dva odchovanci působící aktuálně ve Francii - Tadeáš Dvořák a Aleš Macháček.

Od poloviny května se táborští hokejisté scházejí povětšinou společně, někteří hráči mají individuální plány. „Trénujeme třikrát v týdnu. K tomu někteří kluci chodí i s juniorkou nebo se připravují sami. Začali jsme o týden později, než jsme chtěli. Tento režim budeme držet do konce června,“ uvádí Györi.

Kohouti začnou naopak dříve s přípravou na ledě. „Zpravidla jsme na led chodili první týden v srpnu. Letos se chystáme o týden dřív, tedy 27. července. Věřím, že manko bez problémů doženeme,“ myslí si kouč.

V týmu je aktuálně 16 hráčů z loňského kádru. Žádné velké změny se nekonají. „Z časových důvodů nebudeme moci tolik využívat Davida Blažka. Obránce David Havelka zabojuje o místo v prvoligovém Kolíně. Jinak chceme kádr udržet. Až půjdeme na led, tak budeme i zkoušet některé hráče,“ potvrzuje 49letý trenér.

Do druhé ligy se pro příští rok přihlásilo 24 mužstev. Z Jihočechů kromě Tábora také Písek a David Servis České Budějovice. Možnost hrát vyšší soutěž naopak nevyužil vítěz krajského přeboru Pelhřimov.

Ve výčtu účastníků druhé ligy naopak nechybí HC Orli Znojmo, kteří hráli v posledních devíti letech mezinárodní EBEL ligu. „Uvidíme, jak to dopadne. Pro Znojmo to bude takový přelomový ročník. Ve čtvrtek by mělo padnout rozhodnutí, jak se týmy rozdělí do skupin. Znojmo bude velký favorit na postup a zároveň to budou zajímavé zápasy pro diváky,“ těší se táborský kouč.

Kohouti v základní části minulé sezony skončili druzí za vítězným Kolínem, který bude hrát v příští sezoně první ligu. Táborští play off kvůli koronaviru vůbec nezahájili.