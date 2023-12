Jihlavská Dukla před derby ví, že ji v Třebíči nečeká nic příjemného

Pro rychlé srovnání: tradiční krajský rival z Třebíče ve 132 přesilovkách vstřelil 23 branek a má úspěšnost 17,5 procenta.

„Přesilovky v letošní sezoně? To je úplná katastrofa,“ přiznává Karel Nekvasil, asistent trenéra Dukly. „Když se podíváme na ta procenta, je to opravdu špatné.“

V předchozích ročnících přitom právě v početní výhodě Dukla dokázala soupeře zlomit. V ročníku 2021/22 se mohla pochlubit úspěšností 22,89 procenta, o sezonu dřív dokonce 23,03 procenta.

Žukov by musel mít díru v břiše

Jenže v aktuálním ročníku nepomáhá ani časté trénování početních výhod. „I během reprezentační pauzy jsme se tomu dost věnovali. Ale v pondělí jsme to nepotvrdili,“ zmiňuje Nekvasil duel se Vsetínem, ve kterém Dukla vyšla střelecky zcela naprázdno. Podlehla 0:2.

„Vsetín oslabení odehrál dobře, nedal nám chvilku času,“ ocenil kvality soupeře Nekvasil. „Na druhou stranu, i když soupeř hraje aktivně, hráči by měli být schopní ho dvěma přihrávkami přehrát a dostat se do šance. A to nebylo.“

Dukla nedokázala skórovat ani při hře pět na pět. „Vsetínský gólman zachytal dobře,“ chválil exjihlavského Žukova Nekvasil. „Těch těžkých zákroků ale neměl hodně. Kluci hráli dobře, makali, bylo to vyrovnané. Ale bohužel, Vsetín byl o ty dva góly lepší.“

Jihlavského kouče mrzely dva úniky jeho svěřenců do přečíslení dva na jednoho. „Jednou jsme si ten puk nedali, podruhé ano, ale trefíme gólmana do břicha. To by musel mít v břiše díru, abychom ten gól dali,“ krčí rameny Nekvasil.

Fanouškům Dukly proto nezbývá než doufat, že si Jihlava góly schovala na dnešní duel. V něm se v rámci horáckého derby představí na ledě Třebíče. „Samozřejmě by to bylo dobré,“ usmívá se Nekvasil.

„Chceme góly dávat. Ale od toho jsou na ledě hráči, kteří v danou chvíli musí situaci správě vyřešit. A branku vstřelit,“ pokračuje.

Takhle prohrávat je nepříjemné

Jenže právě v KHNP Areně to rozhodně pro Duklu nebude snadná výzva. „Víme, jaký styl hokeje Třebíč hraje a že nás nečeká nic příjemného. Mluví se o derby, pro fanoušky je to vyhrocené,“ uvědomuje si jihlavský kouč. „Pro nás jde o zápas jako každý jiný. Akorát s tím, že přijde více lidí.“

Závar před třebíčských brankářem Janem Mičánem v derby s Jihlavou.

Na adventní atmosféru při tradičně ostře sledovaném a vyhroceném duelu Horácké Slavie a Dukly zapomeňte. „Někteří lidé už možná budou mít volno z práce, takže si to takhle před svátky více užijí,“ myslí si Nekvasil.

Ten si moc dobře uvědomuje, že Jihlava má v posledních sezonách s Třebíčí hodně nuznou bilanci. „Když jsme letos vyhráli první zápas v Třebíči, měl jsem v hlavě, že jsme před tím prohráli čtyřikrát v řadě. A novináři mě uvedli na pravou míru, že těch porážek bylo sedm,“ říká Nekvasil.

„Podobná bilance s jakýmkoliv soupeřem není vůbec příjemná. Samozřejmě tady je o to více znát, že jsme kousek od sebe. Ale nechci to dávat na rovinu derby, s každým týmem, když budeme tak prohrávat, je to nepříjemné. A neskutečně mě to štve. Ať je to Třebíč, nebo Vsetín,“ doplnil jihlavský kouč.