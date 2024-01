Jednou svatba, podruhé pohřeb. Návštěvy ovlivňuje i práce, míní trenér Třebíče

„O to je to horší,“ tvrdí hlavní kouč třebíčského A-týmu, který je zároveň i sportovním manažerem klubu, a vysvětluje: „Právě proto, že se Slavia pohybuje na posledním místě, si nemůže dovolit vypustit ani jedu třetinu. Je tedy jasné, že nasazení bude mít enormní.“

Program 38. kola Chance ligy 16:00 Kolín – Vsetín

17:00 Sokolov – Jihlava, Frýdek-Místek – Litoměřice, Prostějov – Poruba

17:30 Zlín – Přerov,

Znojmo – Pardubice B, Třebíč – Slavia Praha

Na druhou stranu, co se psychiky týče, tam byste měli mít navrch zase vy, nebo ne?

To je pravda, na Slavii je teď mnohem větší tlak. Nicméně v nasazení se jí musíme vyrovnat, abychom byli úspěšní.

V poslední době se vaše výkony dost střídají. Po výhře vždy přijde porážka...

Máte pravdu, jednou je to svatba, podruhé pohřeb. Střídáme vynikající výkony, jako byl třeba teď naposledy zápas s Prostějovem, se špatnými, což byl Kolín. Ve Zlíně jsme zase měli velkou nedisciplinovanost, naopak s Frýdkem jen jednoho vyloučeného. Máme obrovské výkyvy, musíme to ustálit.

Věříte, že potom bude znovu i návštěva v hledišti při vašich domácích duelech lepší?

Nevím. O Vánocích jsme se namlsali, měli jsme doma dvoje derby, na které přišly parádní návštěvy. Jenže teď už lidé zase chodí do práce, navíc je venku pořádně mrazivo. Myslím, že i proto přišlo ve středu na Prostějov pouhých 700 diváků. Ale jak už jsem řekl, hráli jsme výborně, vyhráli jsme a taky je sobota, tak by snad mohlo na Slavii zase přijít mnohem víc lidí.

Pomalu se také blíží konec přestupového období, hledáte ještě nějakou posilu pro svůj tým?

To víte, že hledáme, máme úzký kádr. Jenže ono jde také o finance a hráčský trh je navíc už dost přebraný a rozebraný. Každopádně rozšířit kádr určitě chceme, protože věříme, že sezona bude ještě dlouhá. Tak ať máme kam sáhnout.

A jak to vypadá na pozici gólmanů, už je Pavel Jekel znovu jasnou jedničkou?

Oba naši brankáři v sezoně ukázali, že mají svoji kvalitu. Honza Mičán nás při zranění Pavla Jekela hodně podržel, takže se teď rozhodujeme podle aktuálních výkonů. Možná to ani není poznat, ale pečlivě sledujeme i to, v jakém rozpoložení jsou na tréninku, jak pracují. A podle toho potom určíme, kdo bude chytat.