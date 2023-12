Už aby se hrálo v Jihlavě. Útočník Harkabus o chybějícím stadionu i zranění

Méně bodů než hokejisté Dukly Jihlava posbírali před vlastním publikem v letošní prvoligové sezoně pouze pražská Slavia a Frýdek Místek. Omluvou pro Duklu ovšem budiž fakt, že stejně jako loni musí jezdit za domácími zápasy mimo Jihlavu.

„Zvyknout si na to dá, ale to pravé domácí zázemí vám prostě chybí. I když se v Pelhřimově všemožně snaží nám ve všem vyhovět, přece jen to není ta správná pohoda,“ přiznává devětadvacetiletý útočník Harkabus.

Aspoň že na tréninky nemusíte díky malému zimáčku v Jihlavě nikam dojíždět, mám pravdu?

To je sice pravda, jenže trénujeme na hřišti, které je opravdu maličké. A když pak kamkoliv přijedeme, je tam rozdíl dva nebo tři metry, což není zrovna jednoduché. Ale prostě se s tím musíme poprat.

Naštěstí už se v Jihlavě skutečně začalo se stavbou nové haly...

Je vidět, že na ní makají každý den. Co jsem tak slyšel, už by se měly v nejbližší době dělat základy. Budeme doufat, že stát bude aréna ve slibovaném termínu, aby se mohl hokej do Jihlavy zase vrátit. Podle mě ve městě lidem dost chybí.

Pojďme se na chvilku věnovat konkrétně vám. V letošním ročníku první ligy jste zatím odehrál jen sedm zápasů. Proč?

Hned v nějakém třetím přípravném zápase jsem se zranil tak, že jsem musel na operaci.

Mohl za to soupeřův faul?

Stalo se to paradoxně při posledním střídání, byl to takový nezaviněný souboj, při kterém nevydrželo moje rameno.

Jaké byly prognózy lékařů?

Měl jsem naskočit zpátky do hry až teď v prosinci, proto jsem moc rád, že to vyšlo už takhle brzy. Velkou zásluhu na tom má každopádně náš fyzioterapeut.

Zdá se, že jste se vrátil ve výborné formě. Statistiky říkají, že máte na kontě v sedmi zápasech tři góly a dvě asistence...

Hodně mi pomohli kluci z týmu. Góly, které jsem dal, byly vesměs z kategorie jednodušších. A stejně bych ještě potřeboval to svoje rameno trochu poštelovat, aby puky lítaly do brány trochu víc.

V tom případě by nějaké to štelování potřebovala asi většina členů letošního jihlavského kádru. Nebo čím si vysvětlit aktuálně až deváté místo Dukly v tabulce Chance ligy?

Je pravda, že naším největším úskalím je to, že nedáváme góly. Na každý se strašně nadřeme. Navíc bychom potřebovali ustálit naše výkony, které jsou jako na houpačce. Ale já věřím, že teď kolem Vánoc se to zlomí.

A možná se konečně začnou dařit i přesilovky...

Já vím, zatím nejsou valné. Přestože je hodně trénujeme. Prostě musíme víc střílet a mít lepší clonu před bránou.

Zkusit to rozhodně můžete už v sobotním kole doma proti Znojmu. Jak se na zápas s ním těšíte?

Má nádech derby, i když ne tak velký jako s Třebíčí. Ale ano, těším se. Nepůjdeme do zápasu s ničím jiným, než že chceme všechny body. Snad přijde i hodně lidí a my je naší hrou potěšíme.