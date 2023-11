Body hodně potřebujeme, říká uzdravený jihlavský gólman Beran

Prvoligoví jihlavští hokejisté se v uplynulých dnech dostali do nepříjemné situace. Ve stejnou chvíli jim totiž onemocněli oba gólmani, jednička týmu Adam Beran i náhradník Filip Maláč. „Zažil jsem to poprvé, že by oba gólmani vypadli ve stejnou dobu,“ krčí rameny Beran. „Jenže jsme oba měli angínu. Já bral týden antibiotika a až v pátek jsem šel poprvé na trénink.“