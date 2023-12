Uzdravená Třebíč doufá, že po pauze naváže na svou formu

„Přišlo to asi v pravou chvíli. Možná kdyby byla o pár dní dřív, tak by to bylo ještě lepší,“ říká s úsměvem Kamil Pokorný, hlavní trenér a sportovní manažer Horácké Slavie v jedné osobě. „Poslední zápasy jsme dohrávali na čtyři, pět beků. V obraně jsme využívali Michala Vodného, lepili jsme to, jak se dalo,“ zmiňuje trable svého týmu. „Ale bodovali jsme, takže jsme si nestěžovali.“

Bílé hvězdy z posledních devíti utkáních nebodovaly jen jednou – při domácí porážce 1:6 od Kolína – a z 27 možných bodů urvaly plných 21. „Před přestávkou jsme formu měli, po pauze je na to samozřejmě třeba navázat,“ přeje si Pokorný.

Ten měl na sobotním a nedělním tréninku neobvykle k dispozici téměř kompletní kádr. „Spousta hráčů nám po zátěži padla, někteří doléčovali hokejová zranění, některé přepadla viróza. Takže přes týden jsme se zaměřili spíše na to, aby se kluci dostali znovu do hry,“ říká Pokorný, kterému nyní chybí dva hráči. „Kuba Malý a Lukáš Kříž,“ zmínil dva borce, které shodně trápí zlomenina prstu. „Zbytek týmu je v pořádku a měl by v pondělí nastoupit.“

V předvánočním týdnu Horáckou Slavii čekají dva zápasy, žádnou adventní náladu však nečekejte. „Litoměřice jsou těžký soupeř, který nemá problém se střílením gólů. I když teď nějaké zápasy prohrál, vždy byl nebezpečný,“ varuje Pokorný před pondělním duelem (od 17.30) své svěřence.

A ve středu Třebíč v horáckém derby hostí rivala z Jihlavy, který v pondělí hraje se Vsetínem.

„Myslím si, že pro diváky to bude dobré. Krátce před Štědrým dnem budou mít chvilku na to, aby derby navštívili. Pracovně jsou lidé už myšlenkami spíše u Vánoc, tak by to mohlo zpestřit adventní náladu. Věřím, že jich přijde co nejvíce,“ přeje si Pokorný. „Z těch dvou zápasů budeme chtít urvat maximum bodů, abychom u stromku měli klid,“ dodává trenér aktuálně třetího týmu Chance ligy.